https://ria.ru/20240801/prigozhin-1963450552.html
Пригожин поддержал Бакальчука в ситуации вокруг Wildberries
Пригожин поддержал Бакальчука в ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 01.08.2024
Пригожин поддержал Бакальчука в ситуации вокруг Wildberries
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в Telegram-канале ситуацию вокруг компании Wildberries, поддержал Владислава Бакальчука, а также заявил, что... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:04
2024-08-01T15:04
2024-08-01T15:05
татьяна бакальчук
иосиф пригожин
ситуация вокруг wildberries
владислав бакальчук
общество
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_8fcc46276b259833c1e668ef56300eb9.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в Telegram-канале ситуацию вокруг компании Wildberries, поддержал Владислава Бакальчука, а также заявил, что "мозгом" компании всегда был он. Во вторник основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом. "Мы всегда поддерживали отношения с Татьяной и с Владом. Для меня стало удивлением все происходящее вокруг компании Wildberries. Я точно знаю, что мозгом этой компании всегда был Влад, как в музыке есть такой frontman или frontwoman – главный человек, которого делают лицом компании... Он не собирался разводиться или расстраивать свои семейные отношения, если бы не вмешательство третьих лиц, которые занимаются сегодня рейдерским захватом их компании национального масштаба с триллионными оборотами", - сказал продюсер на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Пригожина, в ситуацию должно вмешаться государство, так как компания не только представляет собой огромный бизнес, но и дает большое количество рабочих мест людям. Продюсер также обратился к Татьяне Бакальчук, он предостерег ее от больших потерь, которые она может понести от необдуманных действий. "Татьяна, я хотел бы, чтобы вы сделали несколько шагов назад и просто огляделись. Самое страшное, что может произойти - то, что вы всю жизнь положили на эту компанию вместе с Владом, с вашим партнером, отцом ваших детей. Вся эта затея может закончиться очень плохо - вы окажетесь оба у разбитого корыта и ничего не получите взамен", - добавил он. Пригожин выразил надежду, что в истории Бакальчук восторжествует разум и справедливость. "Я взываю вас всех одуматься, взвесить, сесть за стол переговоров, найти какой-то общий язык, какие-то правильные решения, не ругаться публично и не позволять третьим лицам рушить вашу семью", - заключил он. В начале июля маркетплейс и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
https://ria.ru/20240723/bakalchuk-1961528213.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961655351.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961624510.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_525d103096382784a70629850031d6cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна бакальчук, иосиф пригожин, ситуация вокруг wildberries, владислав бакальчук, общество, wildberries
Татьяна Бакальчук, Иосиф Пригожин, Ситуация вокруг Wildberries, Владислав Бакальчук, Общество, Wildberries
Пригожин поддержал Бакальчука в ситуации вокруг Wildberries
Пригожин: Владислав Бакальчук всегда был мозгом компании
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в Telegram-канале
ситуацию вокруг компании Wildberries, поддержал Владислава Бакальчука, а также заявил, что "мозгом" компании всегда был он.
Во вторник основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом.
«
"Мы всегда поддерживали отношения с Татьяной и с Владом. Для меня стало удивлением все происходящее вокруг компании Wildberries. Я точно знаю, что мозгом этой компании всегда был Влад, как в музыке есть такой frontman или frontwoman – главный человек, которого делают лицом компании... Он не собирался разводиться или расстраивать свои семейные отношения, если бы не вмешательство третьих лиц, которые занимаются сегодня рейдерским захватом их компании национального масштаба с триллионными оборотами", - сказал продюсер на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Пригожина, в ситуацию должно вмешаться государство, так как компания не только представляет собой огромный бизнес, но и дает большое количество рабочих мест людям.
Продюсер также обратился к Татьяне Бакальчук, он предостерег ее от больших потерь, которые она может понести от необдуманных действий. "Татьяна, я хотел бы, чтобы вы сделали несколько шагов назад и просто огляделись. Самое страшное, что может произойти - то, что вы всю жизнь положили на эту компанию вместе с Владом, с вашим партнером, отцом ваших детей. Вся эта затея может закончиться очень плохо - вы окажетесь оба у разбитого корыта и ничего не получите взамен", - добавил он.
Пригожин выразил надежду, что в истории Бакальчук восторжествует разум и справедливость. "Я взываю вас всех одуматься, взвесить, сесть за стол переговоров, найти какой-то общий язык, какие-то правильные решения, не ругаться публично и не позволять третьим лицам рушить вашу семью", - заключил он.
В начале июля маркетплейс и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову
изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.