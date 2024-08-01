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Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным - РИА Новости, 01.08.2024
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:30
2024-08-01T12:30
2024-08-01T13:10
происшествия
жкх
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс". По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.
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происшествия, жкх, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, ЖКХ, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
ГИС ЖКХ: износ дома в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, составлял 30%
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс".
По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.