https://ria.ru/20240801/prichina-1963402960.html

Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным

Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным - РИА Новости, 01.08.2024

Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным

Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:30

2024-08-01T12:30

2024-08-01T13:10

происшествия

жкх

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс". По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.

https://ria.ru/20240801/mchs-1963401028.html

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