https://ria.ru/20240801/predstavitel-1963410958.html

Российский экспортный центр назначил нового представителя в Хабаровске

Российский экспортный центр назначил нового представителя в Хабаровске - РИА Новости, 01.08.2024

Российский экспортный центр назначил нового представителя в Хабаровске

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) назначил нового руководителя представительства в Хабаровске - Михаила Сергиенко, который ранее возглавлял... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:03

2024-08-01T13:03

2024-08-01T13:03

экономика

россия

хабаровск

хабаровский край

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) назначил нового руководителя представительства в Хабаровске - Михаила Сергиенко, который ранее возглавлял региональный Центр поддержки экспорта, сообщает центр."Михаил Сергиенко имеет опыт работы в коммерческой сфере, в том числе во внешнеэкономической деятельности, занимал различные должности в министерстве экономического развития Хабаровского края", - говорится в сообщении.Представительство РЭЦ в Хабаровске взаимодействует с бизнесом в рамках оказания услуг Группы РЭЦ и поддерживает при решении проблемных вопросов предприятий-экспортеров из Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Магаданской области и Якутии."Близость к растущим рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, готовность к изменениям - те положительные факторы, которые раскроют потенциал дальневосточных экспортеров. Российский экспортный центр помогает бизнесу любого масштаба, с любым экспортным опытом завоевать свое место на внешних рынках. Для этого мы предлагаем около 200 продуктов, в том числе господдержку, страхование и финансирование поставок", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, его слова приводятся в сообщении."Дальний Восток - регион целеустремленных и сильных людей, и наши экспортеры - яркий тому пример. Предприниматель на Дальнем Востоке в значительной мере полагается на себя, находится в непростых климатических условиях и при этом должен учитывать изменчивую внешнеэкономическую конъюнктуру. Наше представительство поможет обеспечить необходимую поддержку предприятиям, чтобы работа на внешних рынках была комфортной и эффективной для всех, у кого есть экспортные амбиции", - подчеркнул Сергиенко.Обратиться в представительство за консультацией и поддержкой можно по электронной почте sergienko@exportcenter.ruили по телефону +7 962 150-81-56.Всего на территории РФ работают 16 региональных представительств РЭЦ. Представительство также открыто во Владивостоке, его возглавляет Денис Дробот.

https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html

https://ria.ru/20240729/rets-1962793951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, хабаровск, хабаровский край, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)