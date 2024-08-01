https://ria.ru/20240801/pravitelstvo-1963363466.html
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье" - РИА Новости, 01.08.2024
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"
Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:09
2024-08-01T10:09
2024-08-01T10:09
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина. "Границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" будут расширены для запуска новых и развития уже реализуемых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В состав ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 гектаров. Часть этой территории нужна для продолжения работ по строительству контейнерного терминала, пояснили в кабмине, - в границы ТОР войдёт железнодорожная инфраструктура, необходимая для работы такого комплекса. Кроме того, на новых участках ТОР планируют создать предприятие по производству нестандартных металлоконструкций, быстромонтируемый бетонный завод и гостинично-деловой комплекс "Читинский квартал", строительство которого предусмотрено планом комплексного развития Читы. "Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций", - уточнили в правительстве. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны, напомнили в кабмине.
https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html
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экономика, чита, россия, забайкальский район, михаил мишустин
Экономика, Чита, Россия, Забайкальский район, Михаил Мишустин
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"
Правительство расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина.
«
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" будут расширены для запуска новых и развития уже реализуемых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В состав ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 гектаров. Часть этой территории нужна для продолжения работ по строительству контейнерного терминала, пояснили в кабмине, - в границы ТОР войдёт железнодорожная инфраструктура, необходимая для работы такого комплекса.
Кроме того, на новых участках ТОР планируют создать предприятие по производству нестандартных металлоконструкций, быстромонтируемый бетонный завод и гостинично-деловой комплекс "Читинский квартал", строительство которого предусмотрено планом комплексного развития Читы.
"Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций", - уточнили в правительстве.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны, напомнили в кабмине.