Рейтинг@Mail.ru
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье" - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/pravitelstvo-1963363466.html
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье" - РИА Новости, 01.08.2024
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"
Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:09
2024-08-01T10:09
экономика
чита
россия
забайкальский район
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина. "Границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" будут расширены для запуска новых и развития уже реализуемых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В состав ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 гектаров. Часть этой территории нужна для продолжения работ по строительству контейнерного терминала, пояснили в кабмине, - в границы ТОР войдёт железнодорожная инфраструктура, необходимая для работы такого комплекса. Кроме того, на новых участках ТОР планируют создать предприятие по производству нестандартных металлоконструкций, быстромонтируемый бетонный завод и гостинично-деловой комплекс "Читинский квартал", строительство которого предусмотрено планом комплексного развития Читы. "Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций", - уточнили в правительстве. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны, напомнили в кабмине.
https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html
https://realty.ria.ru/20240226/toser-1929552499.html
чита
россия
забайкальский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_18fd7e7e8d6db3e9f172b0c90cb06242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чита, россия, забайкальский район, михаил мишустин
Экономика, Чита, Россия, Забайкальский район, Михаил Мишустин
Правительство расширило границы ТОР "Забайкалье"

Правительство расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Забайкалье" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина.
«
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" будут расширены для запуска новых и развития уже реализуемых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке
20 декабря 2023, 05:58
В состав ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 гектаров. Часть этой территории нужна для продолжения работ по строительству контейнерного терминала, пояснили в кабмине, - в границы ТОР войдёт железнодорожная инфраструктура, необходимая для работы такого комплекса.
Кроме того, на новых участках ТОР планируют создать предприятие по производству нестандартных металлоконструкций, быстромонтируемый бетонный завод и гостинично-деловой комплекс "Читинский квартал", строительство которого предусмотрено планом комплексного развития Читы.
"Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 миллиарда рублей частных инвестиций", - уточнили в правительстве.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны, напомнили в кабмине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Путин подписал закон о распоряжении имуществом в границах ТОСЭР
26 февраля, 14:09
 
ЭкономикаЧитаРоссияЗабайкальский районМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала