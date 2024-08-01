https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар - РИА Новости, 01.08.2024
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар
Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:13
2024-08-01T19:13
2024-08-01T19:27
происшествия
омск
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.Пожар на ОНПЗ произошел вечером на площади 300 квадратных метров. Средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание."Автоматической системой пожарной безопасности ОНПЗ зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной", - сообщили в пресс-службе.Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962883353.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар на площади 300 "квадратов"