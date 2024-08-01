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На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар - РИА Новости, 01.08.2024
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19:13 01.08.2024 (обновлено: 19:27 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар - РИА Новости, 01.08.2024
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар
Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:13
2024-08-01T19:27
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.Пожар на ОНПЗ произошел вечером на площади 300 квадратных метров. Средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание."Автоматической системой пожарной безопасности ОНПЗ зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной", - сообщили в пресс-службе.Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.
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омск
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар на площади 300 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Пожар на ОНПЗ произошел вечером на площади 300 квадратных метров. Средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание.
«
"Автоматической системой пожарной безопасности ОНПЗ зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной", - сообщили в пресс-службе.
Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.
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