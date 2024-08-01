https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html

На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар - РИА Новости, 01.08.2024

На омском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:13

2024-08-01T19:13

2024-08-01T19:27

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Помещение насосной загорелось на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.Пожар на ОНПЗ произошел вечером на площади 300 квадратных метров. Средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание."Автоматической системой пожарной безопасности ОНПЗ зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной", - сообщили в пресс-службе.Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962883353.html

омск

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омск, омская область