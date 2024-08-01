https://ria.ru/20240801/postpred-1963326578.html
Неспособность ООН принимать решения поощряет Израиль, заявил постпред Ирана
Неспособность ООН принимать решения поощряет Израиль, заявил постпред Ирана - РИА Новости, 01.08.2024
Неспособность ООН принимать решения поощряет Израиль, заявил постпред Ирана
Неспособность Совета Безопасности ООН принять решение поощряет Израиль совершать военные преступления против палестинцев и акты агрессии против других стран,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:14
2024-08-01T01:14
2024-08-01T01:14
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg
ТЕГЕРАН, 1 авг - РИА Новости. Неспособность Совета Безопасности ООН принять решение поощряет Израиль совершать военные преступления против палестинцев и акты агрессии против других стран, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани. "Неспособность Совета Безопасности принять какое-либо решение лишь поощряют этот (израильский - ред.) режим продолжать совершать военные преступления в отношении угнетенного палестинского народа, совершать акты агрессии в отношении других государств региона", - сказал Ирвани в ходе чрезвычайного заседания организации, на котором обсуждалось, в частности, убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/slutskiy-1963171590.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Неспособность ООН принимать решения поощряет Израиль, заявил постпред Ирана
Постпред Ирана: неспособность ООН принять решение поощряет Израиль