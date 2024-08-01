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Иран призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании - РИА Новости, 01.08.2024
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01:02 01.08.2024 (обновлено: 11:00 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/postpred-1963325499.html
Иран призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании
Иран призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании - РИА Новости, 01.08.2024
Иран призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании
Мировое сообщество должно привлечь израильский режим к ответственности за убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил постпред Ирана РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:02
2024-08-01T11:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
хамас
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Мировое сообщество должно привлечь израильский режим к ответственности за убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил постпред Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Ирвани. "Международное сообщество, в частности Совет безопасности ООН, не могут и не должны оставаться безразличными к таким чудовищным преступлениям. Необходимы решительные действия для того, чтобы справиться с этими нарушениями и привлечь виновных (Израиль - ред.) к ответственности", - сказал Ирвани. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании

Постпред Ирана призвал привлечь Израиль к ответственности за убийство Хании

© AP Photo / Vahid SalemiЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Мировое сообщество должно привлечь израильский режим к ответственности за убийство в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил постпред Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Ирвани.
«
"Международное сообщество, в частности Совет безопасности ООН, не могут и не должны оставаться безразличными к таким чудовищным преступлениям. Необходимы решительные действия для того, чтобы справиться с этими нарушениями и привлечь виновных (Израиль - ред.) к ответственности", - сказал Ирвани.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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