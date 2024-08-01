https://ria.ru/20240801/posol-1963371141.html
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 01.08.2024
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол
Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:44
2024-08-01T10:44
2024-08-01T11:08
россия
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата."Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол
Посол: Россия примет меры в ответ на высылку дипломата из Молдавии
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.
Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата.
"Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.
Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.
Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура
республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.