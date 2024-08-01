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Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 01.08.2024
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10:44 01.08.2024 (обновлено: 11:08 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/posol-1963371141.html
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 01.08.2024
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол
Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:44
2024-08-01T11:08
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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата."Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
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россия, молдавия, в мире
Россия, Молдавия, В мире
Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол

Посол: Россия примет меры в ответ на высылку дипломата из Молдавии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.
Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата.
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"Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.
Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.
Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.
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