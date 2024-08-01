https://ria.ru/20240801/posol-1963371141.html

Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол

Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 01.08.2024

Россия ответит на высылку дипломата из Молдавии, заявил посол

Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:44

2024-08-01T10:44

2024-08-01T11:08

россия

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Россия, безусловно, примет ответные меры в связи с высылкой из Молдавии сотрудника посольства РФ, заявил глава российской дипмиссии Олег Васнецов.Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата."Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - заявил Васнецов журналистам после встречи в МИД.Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже.Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, в мире