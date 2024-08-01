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Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope - РИА Новости, 01.08.2024
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16:52 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/poseschaemost-1963486181.html
Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope
Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope - РИА Новости, 01.08.2024
Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope
Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:52
2024-08-01T16:52
технологии
россия
дмитрий песков
youtube
ростелеком
google
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение или на сайт за период с 22 по 28 июля, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что у властей нет планов по ограничению доступа к платформе в стране. Посещаемость YouTube в России на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса не упала и даже показала небольшой рост, отмечают в Mediascope. По данным компании, с 15 по 21 июля показатель числа пользователей, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период, составил 82 054 300 человек. По сравнению с 2023 годом он увеличился. Так, за период с 24 по 30 июля 2023 года этот показатель составил 80 627 700 человек.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html
https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
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технологии, россия, дмитрий песков, youtube, ростелеком, google
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, YouTube, Ростелеком, Google
Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope

Mediascope: посещаемость YouTube в России не уменьшилась на фоне замедления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение или на сайт за период с 22 по 28 июля, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что у властей нет планов по ограничению доступа к платформе в стране.
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Посещаемость YouTube в России на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса не упала и даже показала небольшой рост, отмечают в Mediascope.
По данным компании, с 15 по 21 июля показатель числа пользователей, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период, составил 82 054 300 человек. По сравнению с 2023 годом он увеличился. Так, за период с 24 по 30 июля 2023 года этот показатель составил 80 627 700 человек.
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