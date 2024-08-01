https://ria.ru/20240801/poseschaemost-1963486181.html

Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope

Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope - РИА Новости, 01.08.2024

Посещаемость YouTube в России не уменьшилась, сообщили в Mediascope

Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:52

2024-08-01T16:52

2024-08-01T16:52

технологии

россия

дмитрий песков

youtube

ростелеком

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение или на сайт за период с 22 по 28 июля, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что у властей нет планов по ограничению доступа к платформе в стране. Посещаемость YouTube в России на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса не упала и даже показала небольшой рост, отмечают в Mediascope. По данным компании, с 15 по 21 июля показатель числа пользователей, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период, составил 82 054 300 человек. По сравнению с 2023 годом он увеличился. Так, за период с 24 по 30 июля 2023 года этот показатель составил 80 627 700 человек.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, дмитрий песков, youtube, ростелеком, google