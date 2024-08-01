https://ria.ru/20240801/pomilovanie-1963533196.html

Путин помиловал Гершковича и Уилана

Путин помиловал Гершковича и Уилана - РИА Новости, 01.08.2024

Путин помиловал Гершковича и Уилана

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:06

2024-08-01T20:06

2024-08-01T20:10

россия

владимир путин

политика

пол уилан

эван гершкович

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, пол уилан, эван гершкович