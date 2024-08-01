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Путин помиловал Гершковича и Уилана - РИА Новости, 01.08.2024
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20:06 01.08.2024 (обновлено: 20:10 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/pomilovanie-1963533196.html
Путин помиловал Гершковича и Уилана
Путин помиловал Гершковича и Уилана - РИА Новости, 01.08.2024
Путин помиловал Гершковича и Уилана
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:06
2024-08-01T20:10
россия
владимир путин
политика
пол уилан
эван гершкович
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля."Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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россия, владимир путин, политика, пол уилан, эван гершкович
Россия, Владимир Путин, Политика, Пол Уилан, Эван Гершкович
Путин помиловал Гершковича и Уилана

Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан, среди них Гершкович, Уилан

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди них Пол Уилан и Эван Гершкович, сообщается на сайте Кремля.
«
"Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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РоссияВладимир ПутинПолитикаПол УиланЭван Гершкович
 
 
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