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СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России - РИА Новости, 01.08.2024
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15:31 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/polsha-1963456863.html
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России
Польша начала операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за действий России на Украине, сообщает RMF FM. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:31
2024-08-01T15:31
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша начала операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за действий России на Украине, сообщает RMF FM."Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства", — говорится в материале.Журналисты также указали, что в этой операции будут участвовать американские, британские и итальянские войска.В четверг представители польских вооруженных сил сообщили, что с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240801/mwm-1963427055.html
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в мире, польша, россия, украина, политика
В мире, Польша, Россия, Украина, Политика
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России

RMF FM: Польша усиливает ПВО на границе из-за действий России на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Истребители F-15C ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша начала операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за действий России на Украине, сообщает RMF FM.
«
"Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства", — говорится в материале.
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Журналисты также указали, что в этой операции будут участвовать американские, британские и итальянские войска.
В четверг представители польских вооруженных сил сообщили, что с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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