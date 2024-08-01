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СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России
Польша начала операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за действий России на Украине, сообщает RMF FM. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:31
2024-08-01T15:31
2024-08-01T15:31
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польша начала операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе из-за действий России на Украине, сообщает RMF FM."Это ответ на действия России на Украине, которые увеличили риск нарушения польского воздушного пространства", — говорится в материале.Журналисты также указали, что в этой операции будут участвовать американские, британские и итальянские войска.В четверг представители польских вооруженных сил сообщили, что с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, польша, россия, украина, политика
В мире, Польша, Россия, Украина, Политика
СМИ назвали причину дерзкого хода Польши против России
RMF FM: Польша усиливает ПВО на границе из-за действий России на Украине