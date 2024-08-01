https://ria.ru/20240801/polsha-1963323041.html

Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе

Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе - РИА Новости, 01.08.2024

Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе

Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря". РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:43

2024-08-01T00:43

2024-08-01T00:43

в мире

польша

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ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря". По данным Войска польского, с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы. Уточняется, что в ходе проведения операции "Восточная заря" особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов". Войско польское сообщало, что "операция охватывает Восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок". За координацию операции "Восточная заря" будет отвечать оперативное командование видов Вооруженных сил. В ходе проведения операции предусматривается: постоянный мониторинг воздушного пространства; реакция на выявленные нарушения и их нейтрализация; сотрудничество с союзниками и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонных действий; регулярное обучение и учения военнослужащих для обеспечения высочайшего уровня оперативной готовности.

https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html

https://ria.ru/20240722/rossija-1961304604.html

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в мире, польша