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Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе - РИА Новости, 01.08.2024
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00:43 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/polsha-1963323041.html
Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе
Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе - РИА Новости, 01.08.2024
Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе
Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:43
2024-08-01T00:43
в мире
польша
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ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря". По данным Войска польского, с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы. Уточняется, что в ходе проведения операции "Восточная заря" особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов". Войско польское сообщало, что "операция охватывает Восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок". За координацию операции "Восточная заря" будет отвечать оперативное командование видов Вооруженных сил. В ходе проведения операции предусматривается: постоянный мониторинг воздушного пространства; реакция на выявленные нарушения и их нейтрализация; сотрудничество с союзниками и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонных действий; регулярное обучение и учения военнослужащих для обеспечения высочайшего уровня оперативной готовности.
https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Польша начала операцию по усилению ПВО на восточной границе

Польша начинает операцию "Воздушная заря" по усилению ПВО на восточной границе

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" в Польше
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 авг - РИА Новости. Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря".
По данным Войска польского, с 1 августа текущего года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая "является продолжением действий по укреплению системы ПВО Республики Польша". Основная цель операции - защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы.
Польша начала операцию Безопасное Подлясье на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Польша начала операцию на границе с Белоруссией
00:28
Уточняется, что в ходе проведения операции "Восточная заря" особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов".
Войско польское сообщало, что "операция охватывает Восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок".
За координацию операции "Восточная заря" будет отвечать оперативное командование видов Вооруженных сил.
В ходе проведения операции предусматривается: постоянный мониторинг воздушного пространства; реакция на выявленные нарушения и их нейтрализация; сотрудничество с союзниками и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонных действий; регулярное обучение и учения военнослужащих для обеспечения высочайшего уровня оперативной готовности.
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