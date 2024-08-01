https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html

Польша начала операцию на границе с Белоруссией

Польша начала операцию на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2024

Польша начала операцию на границе с Белоруссией

Польша начала на границе с Белоруссией операцию "Безопасное Подлясье", в ее рамках к охране границы привлекут дополнительные армейские силы и военную технику. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:28

2024-08-01T00:28

2024-08-01T11:37

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белоруссия

польша

минск

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евросоюз

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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Польша начала на границе с Белоруссией операцию "Безопасное Подлясье", в ее рамках к охране границы привлекут дополнительные армейские силы и военную технику.Как уточнил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, ответственность за эту операцию возлагается на 18-ю механизированную дивизию.Министр заявил, что ситуация на границе Польши и Белоруссии ухудшилась. По его утверждению, "последние месяцы были самыми трудными", а "май был месяцем, когда атаки на польскую границу не прекращались". Он напомнил, что в мае нелегальный мигрант на границе убил ножом польского солдата.Одновременно Польша начинает с 1 августа операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря". Особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов".В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Власти страны усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html

https://ria.ru/20240731/aktivistka-1963053054.html

https://ria.ru/20240717/polsha-1960202668.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз