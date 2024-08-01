https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно - РИА Новости, 01.08.2024
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно
Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут вестись круглосуточно, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:37
2024-08-01T22:37
2024-08-01T22:37
происшествия
жилье
нижний тагил
россия
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963461351_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b805961f9530d5b82a36c87b5c442807.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут вестись круглосуточно, сообщает горадминистрация. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС РФ уточняли, что обошлось без возгорания. По последним данным минздрава региона, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. Предварительно, два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Пока идет поисково-спасательная операция специалисты всех предприятий и служб, задействованных на месте ЧС, будут работать в круглосуточном режиме", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. Власти подчеркнули, что режим ЧС будет действовать в городе до особого распоряжения, а жителей уцелевших подъездов расселят. "Необходима эвакуация всех, кто проживал в пострадавшем доме, а также в крайнем подъезде соседнего дома, ближнем к месту обрушения, так как существует опасность дальнейшего обвала конструкций торца 81-го дома", - приводится также в релизе заявление главы города Владислава Пинаева.
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963403824.html
нижний тагил
россия
дзержинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963461351_85:0:1045:720_1920x0_80_0_0_e5094141a45483e698a41c2dc5c42fb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, нижний тагил, россия, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Жилье, Нижний Тагил, Россия, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно
Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут вестись круглосуточно