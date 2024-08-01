https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно - РИА Новости, 01.08.2024

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно

Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут вестись круглосуточно, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:37

2024-08-01T22:37

2024-08-01T22:37

происшествия

жилье

нижний тагил

россия

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут вестись круглосуточно, сообщает горадминистрация. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС РФ уточняли, что обошлось без возгорания. По последним данным минздрава региона, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. Предварительно, два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Пока идет поисково-спасательная операция специалисты всех предприятий и служб, задействованных на месте ЧС, будут работать в круглосуточном режиме", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. Власти подчеркнули, что режим ЧС будет действовать в городе до особого распоряжения, а жителей уцелевших подъездов расселят. "Необходима эвакуация всех, кто проживал в пострадавшем доме, а также в крайнем подъезде соседнего дома, ближнем к месту обрушения, так как существует опасность дальнейшего обвала конструкций торца 81-го дома", - приводится также в релизе заявление главы города Владислава Пинаева.

https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963403824.html

нижний тагил

россия

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, нижний тагил, россия, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле