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США перебросят атомную подводную лодку ближе к берегам Китая, пишут СМИ

США перебросят атомную подводную лодку ближе к берегам Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2024

США перебросят атомную подводную лодку ближе к берегам Китая, пишут СМИ

Атомная подводная лодка ВМС США "Миннесота" перебазируется с Гавайев на остров Гуам в западной части Тихого океана - причиной тому якобы стало наращивание... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:28

2024-08-01T15:28

2024-08-01T15:35

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Атомная подводная лодка ВМС США "Миннесота" перебазируется с Гавайев на остров Гуам в западной части Тихого океана - причиной тому якобы стало наращивание военно-морских сил в Китае, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники в американском военном флоте. "США скоро обновят свой подводный флот в критически важном военном центре на западе Тихого океана - это решение, принятое на фоне стремительного наращивания военно-морских сил Китая... Атомная, но стандартно оснащенная крылатыми ракетами быстроходная подводная лодка "Миннесота" класса "Вирджиния" в новом финансовом году, начинающемся 1 октября, сменит порт базирования с Гавайев на Гуам", - пишет издание со ссылкой на представителя ведущего советника по подводному флоту командующего Тихоокеанского флота США Рика Мура. Отмечается, что названная субмарина станет первым судном своего класса, которое будет постоянно базироваться на Гуаме. Как указывает издание, в настоящее время к 15-й эскадре подводных лодок на военно-морской базе Гуам приписаны четыре подводные лодки, относящиеся к классу "Лос-Анджелес", которые впоследствии будут заменены более современным классом "Вирджиния". "Китай серьезно обеспокоен тем, что США усиливают передовое военное развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения одностороннего военного преимущества... Мы призываем США искренне уважать интересы других стран в сфере безопасности, прекратить провоцировать конфронтацию и эскалацию напряженности", - заявил изданию пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Ранее газета New York Times со ссылкой на ряд неназванных китайских военных стратегов сообщала о том, что США активно строят военные базы вблизи Китая с целью удержать китайские военно-морские силы за "первой цепью островов", расположенных недалеко от материковой Азии, в случае предполагаемого конфликта в регионе.

https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html

https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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