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ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев, сообщил пленный - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 01.08.2024 (обновлено: 09:00 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/plennyj-1963342823.html
ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев, сообщил пленный
ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев, сообщил пленный - РИА Новости, 01.08.2024
ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев, сообщил пленный
Украинские военные на Донецком направлении пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:35
2024-08-01T09:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские военные на Донецком направлении пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, рассказал РИА Новости один из военнопленных Дмитрий Курков, мобилизованный из Одесской области.Группу Куркова, по его словам, отправили захватить пустую, как утверждало командование, позицию. Но российские военные заметили их еще на дороге и открыли огонь. Украинские военные под огнем добрались до позиции, но обнаружили, что она не пустая, а возможности ее занять нет.Пути для отступления у солдат ВС не было, поэтому старший группы решил сдаваться в плен. После того как украинские военные сложили оружие, они спустились в подвал без оружия и бронежилетов, где раненым оказали медицинскую помощь.&quot;Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны&quot;, — сказал собеседник агентства.Это не единичный случай, когда украинская армия мешает своим бойцам сдаться в плен российским войскам. Двадцать пятого июля украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба-Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, когда решили, что группа уже недееспособна и, вероятно, попадет в плен.Аналогичные случаи происходили и в 2022-2023 годы. В апреле прошлого года ВСУ расстреляли 14 своих военнослужащих, которые сдались в плен российским военным. По бойцам выпустили порядка 300 снарядов. После того как о случившемся доложили президенту России Владимиру Путину, он сказал, что киевский режим ведет себя в высшей степени цинично и жестоко, по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным.
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html
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одесская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев, сообщил пленный

Пленный Курков: ВСУ пытались дронами уничтожить группу сдавшихся сослуживцев

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские военные на Донецком направлении пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу сослуживцев, рассказал РИА Новости один из военнопленных Дмитрий Курков, мобилизованный из Одесской области.
Группу Куркова, по его словам, отправили захватить пустую, как утверждало командование, позицию. Но российские военные заметили их еще на дороге и открыли огонь. Украинские военные под огнем добрались до позиции, но обнаружили, что она не пустая, а возможности ее занять нет.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный
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Пути для отступления у солдат ВС не было, поэтому старший группы решил сдаваться в плен. После того как украинские военные сложили оружие, они спустились в подвал без оружия и бронежилетов, где раненым оказали медицинскую помощь.
«

"Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны", — сказал собеседник агентства.

Это не единичный случай, когда украинская армия мешает своим бойцам сдаться в плен российским войскам. Двадцать пятого июля украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжелого дрона "Баба-Яга" нанесли два удара по своим военнослужащим, когда решили, что группа уже недееспособна и, вероятно, попадет в плен.
Аналогичные случаи происходили и в 2022-2023 годы. В апреле прошлого года ВСУ расстреляли 14 своих военнослужащих, которые сдались в плен российским военным. По бойцам выпустили порядка 300 снарядов. После того как о случившемся доложили президенту России Владимиру Путину, он сказал, что киевский режим ведет себя в высшей степени цинично и жестоко, по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным.
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Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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