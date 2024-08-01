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Песков рассказал о музыкальных предпочтениях - РИА Новости, 01.08.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:34 01.08.2024 (обновлено: 18:36 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963515223.html
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:34
2024-08-01T18:36
шоубиз
россия
дмитрий песков
леонид агутин
владимир пресняков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими артистами, как Леонид Агутин и Владимир Пресняков. "Вы знаете, я искренне восхищаюсь Леней Агутиным и обожаю Володю Преснякова, практически все у них (слушаю - ред.). Я их хорошо знаю, не первый год далеко. Это то, что мне нравится", - поделился он.
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россия, дмитрий песков, леонид агутин, владимир пресняков
Шоубиз, Россия, Дмитрий Песков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях

Песков заявил, что восхищается творчеством Агутина и Преснякова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими артистами, как Леонид Агутин и Владимир Пресняков.
"Вы знаете, я искренне восхищаюсь Леней Агутиным и обожаю Володю Преснякова, практически все у них (слушаю - ред.). Я их хорошо знаю, не первый год далеко. Это то, что мне нравится", - поделился он.
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ШоубизРоссияДмитрий ПесковЛеонид АгутинВладимир Пресняков
 
 
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