https://ria.ru/20240801/peskov-1963515223.html
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:34
2024-08-01T18:34
2024-08-01T18:36
шоубиз
россия
дмитрий песков
леонид агутин
владимир пресняков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911653175_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_6231e69fba3c6db34a609834e5ca47ef.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими артистами, как Леонид Агутин и Владимир Пресняков. "Вы знаете, я искренне восхищаюсь Леней Агутиным и обожаю Володю Преснякова, практически все у них (слушаю - ред.). Я их хорошо знаю, не первый год далеко. Это то, что мне нравится", - поделился он.
https://ria.ru/20231127/presnyakov-1912070685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911653175_107:0:2038:1448_1920x0_80_0_0_622567e47d62765ff69f3a989242eee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, леонид агутин, владимир пресняков
Шоубиз, Россия, Дмитрий Песков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков
Песков рассказал о музыкальных предпочтениях
Песков заявил, что восхищается творчеством Агутина и Преснякова