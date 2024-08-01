https://ria.ru/20240801/peskov-1963515223.html

Песков рассказал о музыкальных предпочтениях

Песков рассказал о музыкальных предпочтениях - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал о музыкальных предпочтениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:34

2024-08-01T18:34

2024-08-01T18:36

шоубиз

россия

дмитрий песков

леонид агутин

владимир пресняков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о своих музыкальных вкусах в интервью радиостанции "Комсомольская правда", отметил, что восхищается такими артистами, как Леонид Агутин и Владимир Пресняков. "Вы знаете, я искренне восхищаюсь Леней Агутиным и обожаю Володю Преснякова, практически все у них (слушаю - ред.). Я их хорошо знаю, не первый год далеко. Это то, что мне нравится", - поделился он.

https://ria.ru/20231127/presnyakov-1912070685.html

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2024

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россия, дмитрий песков, леонид агутин, владимир пресняков