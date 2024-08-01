https://ria.ru/20240801/peskov-1963514786.html
Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска
Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для него отпуск связан с поездкой на море, а зимой - с катанием на горных лыжах, при этом он отметил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:34
2024-08-01T18:34
2024-08-01T18:34
россия
сочи
архыз
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для него отпуск связан с поездкой на море, а зимой - с катанием на горных лыжах, при этом он отметил значимость хорошей инфраструктуры на курортах, в частности в Сочи. "У меня отпуск обязательно должен быть связан с морем, люблю также зимой покататься на горных лыжах. Жду, когда Архыз и все остальное тоже чуть-чуть подразовьют, чтобы инфраструктура была нормальная. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". У пресс-секретаря президента РФ нет ограничений на посещение стран, за исключением тех, что находятся в списке недружественных России. Песков отметил, что такие страны он не посещает, потому что это опасно, однако и отдыхать за границей любит.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963496474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, архыз, дмитрий песков
Россия, Сочи, Архыз, Дмитрий Песков
Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска
Песков: отпуск связан с поездкой на море, а зимой — с катанием на горных лыжах