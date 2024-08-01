https://ria.ru/20240801/peskov-1963514786.html

Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска

Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал, куда любит ездить во время отпуска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для него отпуск связан с поездкой на море, а зимой - с катанием на горных лыжах, при этом он отметил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:34

2024-08-01T18:34

2024-08-01T18:34

россия

сочи

архыз

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для него отпуск связан с поездкой на море, а зимой - с катанием на горных лыжах, при этом он отметил значимость хорошей инфраструктуры на курортах, в частности в Сочи. "У меня отпуск обязательно должен быть связан с морем, люблю также зимой покататься на горных лыжах. Жду, когда Архыз и все остальное тоже чуть-чуть подразовьют, чтобы инфраструктура была нормальная. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". У пресс-секретаря президента РФ нет ограничений на посещение стран, за исключением тех, что находятся в списке недружественных России. Песков отметил, что такие страны он не посещает, потому что это опасно, однако и отдыхать за границей любит.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963496474.html

россия

сочи

архыз

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сочи, архыз, дмитрий песков