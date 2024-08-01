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Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024
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18:09 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/peskov-1963510536.html
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что его сын Николай сам принял решение пойти служить в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:09
2024-08-01T18:09
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что его сын Николай сам принял решение пойти служить в зону спецоперации, контракт у него был на полгода, он его честно отработал, прошел через многое. &quot;Это было абсолютно его решение. Он отслужил без недели 6 месяцев. Без одной недели - полгода. Контракты тогда, то, что он подписывал, был полугодовой. Он его честно отработал. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил&quot;, - сказал Песков.Он отметил, что его сын хранит фронтовое братство с теми, с кем служил. Для них это святое чувство, ребята ездят к родителям погибших товарищей, собираются вместе, уточнил Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для его сына и боевых товарищей это на всю жизнь будет особым предметом гордости и единения, а самое главное - все ребята заточены на победу.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации

Песков: сын сам принял решение пойти на СВО, честно отработал свой контракт

© Фото : Николай ЧоулзСын Дмитрия Пескова Николай
Сын Дмитрия Пескова Николай - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Николай Чоулз
Сын Дмитрия Пескова Николай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что его сын Николай сам принял решение пойти служить в зону спецоперации, контракт у него был на полгода, он его честно отработал, прошел через многое.
«

"Это было абсолютно его решение. Он отслужил без недели 6 месяцев. Без одной недели - полгода. Контракты тогда, то, что он подписывал, был полугодовой. Он его честно отработал. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил", - сказал Песков.

Он отметил, что его сын хранит фронтовое братство с теми, с кем служил. Для них это святое чувство, ребята ездят к родителям погибших товарищей, собираются вместе, уточнил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для его сына и боевых товарищей это на всю жизнь будет особым предметом гордости и единения, а самое главное - все ребята заточены на победу.
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