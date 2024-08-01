https://ria.ru/20240801/peskov-1963510536.html
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что его сын Николай сам принял решение пойти служить в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:09
2024-08-01T18:09
2024-08-01T18:09
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867201000_0:410:810:866_1920x0_80_0_0_077276b7360fc6bbb853303d20911f5d.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда", что его сын Николай сам принял решение пойти служить в зону спецоперации, контракт у него был на полгода, он его честно отработал, прошел через многое. "Это было абсолютно его решение. Он отслужил без недели 6 месяцев. Без одной недели - полгода. Контракты тогда, то, что он подписывал, был полугодовой. Он его честно отработал. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил", - сказал Песков.Он отметил, что его сын хранит фронтовое братство с теми, с кем служил. Для них это святое чувство, ребята ездят к родителям погибших товарищей, собираются вместе, уточнил Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для его сына и боевых товарищей это на всю жизнь будет особым предметом гордости и единения, а самое главное - все ребята заточены на победу.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867201000_0:408:810:1016_1920x0_80_0_0_d380db5bf620b4075526016ded41591d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как его сын служил в зоне спецоперации
Песков: сын сам принял решение пойти на СВО, честно отработал свой контракт