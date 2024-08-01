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Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию
Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным активизируется на фоне его победы на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:07
2024-08-01T18:07
2024-08-01T18:26
россия
николас мадуро
дмитрий песков
политика
венесуэла
владимир путин
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным активизируется на фоне его победы на выборах, встреча состоится в удобные для двух лидеров сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (визит - ред.) и до этого готовился, там просто графики не удалось совместить, потом у них предвыборная кампания началась. Сейчас, когда он стал победителем выборов, то можно предположить, что, конечно, подготовка сейчас активизируется. И в те сроки, которые лидеры посчитают удобными, он состоится", - сказал Песков.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Политика, Венесуэла, Владимир Путин, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию
Песков: визит Мадуро в РФ готовился заранее, но не удалось совместить графики