https://ria.ru/20240801/peskov-1963510306.html

Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным активизируется на фоне его победы на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:07

2024-08-01T18:07

2024-08-01T18:26

россия

николас мадуро

дмитрий песков

политика

венесуэла

владимир путин

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным активизируется на фоне его победы на выборах, встреча состоится в удобные для двух лидеров сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (визит - ред.) и до этого готовился, там просто графики не удалось совместить, потом у них предвыборная кампания началась. Сейчас, когда он стал победителем выборов, то можно предположить, что, конечно, подготовка сейчас активизируется. И в те сроки, которые лидеры посчитают удобными, он состоится", - сказал Песков.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.

https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николас мадуро, дмитрий песков, политика, венесуэла, владимир путин, выборы президента венесуэлы — 2024