https://ria.ru/20240801/peskov-1963510106.html

Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков

Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков

В администрации президента нет запрета на выезд за границу, но исключены поездки в недружественные страны, потому что это представляет опасность, заявил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:05

2024-08-01T18:05

2024-08-01T18:13

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В администрации президента нет запрета на выезд за границу, но исключены поездки в недружественные страны, потому что это представляет опасность, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "За границу - да (езжу). Нет, у нас нет запретов. Есть некоторые ведомства, где есть запреты, но, разумеется, абсолютно исключены какие-то поездки в недружественные страны, потому что это просто опасно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963504371.html

россия

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2024

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дмитрий песков, россия