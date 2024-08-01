https://ria.ru/20240801/peskov-1963510106.html
Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков
Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков
В администрации президента нет запрета на выезд за границу, но исключены поездки в недружественные страны, потому что это представляет опасность, заявил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:05
2024-08-01T18:05
2024-08-01T18:13
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В администрации президента нет запрета на выезд за границу, но исключены поездки в недружественные страны, потому что это представляет опасность, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "За границу - да (езжу). Нет, у нас нет запретов. Есть некоторые ведомства, где есть запреты, но, разумеется, абсолютно исключены какие-то поездки в недружественные страны, потому что это просто опасно", - сказал Песков.
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дмитрий песков, россия
Запрета на выезд за границу в администрации президента нет, заявил Песков
Песков: в АП исключены поездки только в недружественные страны