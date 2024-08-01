https://ria.ru/20240801/peskov-1963509498.html

Песков прокомментировал покушение на Трампа

Песков прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 01.08.2024

Песков прокомментировал покушение на Трампа

Российско-американские отношения при бывшем президенте США Дональде Трампе еще не легли на дно как затонувший корабль, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:04

2024-08-01T18:04

2024-08-01T18:04

в мире

сша

россия

пенсильвания

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения при бывшем президенте США Дональде Трампе еще не легли на дно как затонувший корабль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Когда пытаются убить другого человека, тем более бывшего президента США, с которым у него (президента России Владимира Путина - ред.), кстати, были контакты, ведь тогда общались наши президенты. Российско-американские отношения не легли на дно, знаете, как затонувший корабль", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html

https://ria.ru/20240531/peskov-1949643947.html

сша

россия

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, фбр