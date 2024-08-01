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Песков прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 01.08.2024
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18:04 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/peskov-1963509498.html
Песков прокомментировал покушение на Трампа
Песков прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 01.08.2024
Песков прокомментировал покушение на Трампа
Российско-американские отношения при бывшем президенте США Дональде Трампе еще не легли на дно как затонувший корабль, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:04
2024-08-01T18:04
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения при бывшем президенте США Дональде Трампе еще не легли на дно как затонувший корабль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Когда пытаются убить другого человека, тем более бывшего президента США, с которым у него (президента России Владимира Путина - ред.), кстати, были контакты, ведь тогда общались наши президенты. Российско-американские отношения не легли на дно, знаете, как затонувший корабль", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html
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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, фбр
В мире, США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ФБР
Песков прокомментировал покушение на Трампа

Песков: отношения России и США при Трампе не легли на дно как затонувший корабль

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российско-американские отношения при бывшем президенте США Дональде Трампе еще не легли на дно как затонувший корабль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Когда пытаются убить другого человека, тем более бывшего президента США, с которым у него (президента России Владимира Путина - ред.), кстати, были контакты, ведь тогда общались наши президенты. Российско-американские отношения не легли на дно, знаете, как затонувший корабль", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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В миреСШАРоссияПенсильванияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинФБР
 
 
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