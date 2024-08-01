https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html

Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег

Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег

Президент России Владимир Путин значительно превосходит большинство своих коллег по трудоспособности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:59

2024-08-01T17:59

2024-08-01T18:12

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин значительно превосходит большинство своих коллег по трудоспособности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Он оперирует таким количеством данным и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег", - сказал Песков. Он добавил, что Путин – трудоголик в хорошем смысле этого слова.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963503446.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин