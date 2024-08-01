https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html
Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег
Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег
Президент России Владимир Путин значительно превосходит большинство своих коллег по трудоспособности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:59
2024-08-01T17:59
2024-08-01T18:12
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин значительно превосходит большинство своих коллег по трудоспособности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Он оперирует таким количеством данным и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег", - сказал Песков. Он добавил, что Путин – трудоголик в хорошем смысле этого слова.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963503446.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, в чем Путин превосходит своих коллег
Песков: Путин превосходит большинство коллег по трудоспособности