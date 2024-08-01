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Песков рассказал о физической форме Путина - РИА Новости, 01.08.2024
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17:51 01.08.2024 (обновлено: 18:12 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963503446.html
Песков рассказал о физической форме Путина
Песков рассказал о физической форме Путина - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о физической форме Путина
Президент Россия Владимир Путин находится в прекрасной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:51
2024-08-01T18:12
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин находится в прекрасной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Он (Путин - ред.) в прекрасной форме и с уникальным мозгом", - сказал Песков.Президент ведет здоровый образ жизни, добавил представитель Кремля."Он ведет абсолютно здоровый образ жизни... Он физически очень сильный мужчина", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал о физической форме Путина

Песков: Путин находится в прекрасной форме

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время тренировки на татами
Президент РФ Владимир Путин во время тренировки на татами - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время тренировки на татами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин находится в прекрасной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Он (Путин - ред.) в прекрасной форме и с уникальным мозгом", - сказал Песков.
Президент ведет здоровый образ жизни, добавил представитель Кремля.
"Он ведет абсолютно здоровый образ жизни... Он физически очень сильный мужчина", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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