https://ria.ru/20240801/peskov-1963503446.html
Песков рассказал о физической форме Путина
Песков рассказал о физической форме Путина - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о физической форме Путина
Президент Россия Владимир Путин находится в прекрасной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:51
2024-08-01T17:51
2024-08-01T18:12
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин находится в прекрасной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Он (Путин - ред.) в прекрасной форме и с уникальным мозгом", - сказал Песков.Президент ведет здоровый образ жизни, добавил представитель Кремля."Он ведет абсолютно здоровый образ жизни... Он физически очень сильный мужчина", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал о физической форме Путина
Песков: Путин находится в прекрасной форме