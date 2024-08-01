https://ria.ru/20240801/peskov-1963503282.html

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков

Россия была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:52

2024-08-01T17:52

2024-08-01T17:52

россия

украина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, действительно, и наш президент об этом неоднократно говорил, была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он напомнил, что Путин еще до начала спецоперации на Украине предпринял последнюю попытку призвать коллективный Запад к переговорам, были подготовлены проекты соответствующих документов, чтобы на их базе начать обсуждение. "Нет, это было отвергнуто", - заключил Песков.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html

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Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика, в мире