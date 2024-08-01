https://ria.ru/20240801/peskov-1963503282.html
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Россия была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:52
2024-08-01T17:52
2024-08-01T17:52
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, действительно, и наш президент об этом неоднократно говорил, была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он напомнил, что Путин еще до начала спецоперации на Украине предпринял последнюю попытку призвать коллективный Запад к переговорам, были подготовлены проекты соответствующих документов, чтобы на их базе начать обсуждение. "Нет, это было отвергнуто", - заключил Песков.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, политика, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, В мире
Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил Песков
Песков: Россия открыта для дипломатического урегулирования украинского конфликта