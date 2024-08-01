https://ria.ru/20240801/peskov-1963501338.html
Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"
Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая" - РИА Новости, 01.08.2024
Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"
"Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:42
2024-08-01T17:42
2024-08-01T17:42
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html
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россия, дмитрий песков
Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"
Песков: "9 мая" в украинском конфликте наступит обязательно