https://ria.ru/20240801/peskov-1963501338.html

Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"

Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая" - РИА Новости, 01.08.2024

Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"

"Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:42

2024-08-01T17:42

2024-08-01T17:42

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда". "Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html

россия

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россия, дмитрий песков