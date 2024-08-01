https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:38
2024-08-01T17:38
2024-08-01T18:11
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными… Эту работы вы не увидите каждый день на камерах", - сказал он.
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владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Песков: Путин ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными