https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html

Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле

Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024

Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:38

2024-08-01T17:38

2024-08-01T18:11

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными… Эту работы вы не увидите каждый день на камерах", - сказал он.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963496996.html

россия

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2024

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владимир путин, россия, дмитрий песков