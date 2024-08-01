Рейтинг@Mail.ru
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 01.08.2024 (обновлено: 18:11 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963497551.html
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:38
2024-08-01T18:11
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными… Эту работы вы не увидите каждый день на камерах", - сказал он.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963496996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Путин ведет многочасовую работу с военными не на камеру, заявили в Кремле

Песков: Путин ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с начала спецоперации ежедневно проводит исчерпывающие контакты с военными, эта многочасовая работа идет не на камеру, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными… Эту работы вы не увидите каждый день на камерах", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Песков рассказал, что Путин часто звонит командирам и рядовым на фронт
Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала