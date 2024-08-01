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Спорная легитимность властей Украины не помешает переговорам, заявил Песков
Спорная легитимность властей Украины не помешает переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Спорная легитимность властей Украины не помешает переговорам, заявил Песков
Юридические нюансы по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:36
2024-08-01T17:36
2024-08-01T18:11
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Юридические нюансы по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Комсомольской правде".Песков отметил, что с юридической точки зрения Владимир Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад, но "западники" абстрагируются от этого полностью и не хотят вникать в эти юридические нюансы."Но опять же, это не может быть препятствием для того, чтобы начинать серьезные переговоры, которые помогут нам, позволят нам достичь тех задач, выполнить те задачи, которые ставились изначально перед СВО", - заявил Песков.
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Спорная легитимность властей Украины не помешает переговорам, заявил Песков
Песков: нюансы по легитимности властей Украины не помешали бы переговорам