Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 01.08.2024 (обновлено: 12:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:40
2024-08-01T12:58
общество
технологии
россия
дмитрий песков
александр хинштейн
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. "Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, всё грузится", - сказал он. Песков также не стал в ответ на соответствующий вопрос советовать россиянам, каким сервисом VPN лучше пользоваться. "Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента. Ранее согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи. Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240801/rossijane-1963333579.html
https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне

Песков: YouTube на телефоне работает нормально, все грузится

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально.
"Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, всё грузится", - сказал он.
Песков также не стал в ответ на соответствующий вопрос советовать россиянам, каким сервисом VPN лучше пользоваться.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube
03:11
"Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента.
Ранее согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи.
Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области.
Девушка вставляет sim-карту в смартфон - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
30 июля, 22:13
В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
26 июля, 16:50
 
ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ПесковАлександр ХинштейнYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала