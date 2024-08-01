https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html

Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне

Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:40

2024-08-01T12:40

2024-08-01T12:58

общество

технологии

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дмитрий песков

александр хинштейн

youtube

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. "Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, всё грузится", - сказал он. Песков также не стал в ответ на соответствующий вопрос советовать россиянам, каким сервисом VPN лучше пользоваться. "Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента. Ранее согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи. Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240801/rossijane-1963333579.html

https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

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общество, технологии, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube