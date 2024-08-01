https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:40
2024-08-01T12:40
2024-08-01T12:58
общество
технологии
россия
дмитрий песков
александр хинштейн
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально. "Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, всё грузится", - сказал он. Песков также не стал в ответ на соответствующий вопрос советовать россиянам, каким сервисом VPN лучше пользоваться. "Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента. Ранее согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи. Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240801/rossijane-1963333579.html
https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
Песков: YouTube на телефоне работает нормально, все грузится
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг YouTube работает нормально.
"Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев в работе YouTube - ред.)... в телефоне работает нормально, всё грузится", - сказал он.
Песков также не стал в ответ на соответствующий вопрос советовать россиянам, каким сервисом VPN лучше пользоваться.
"Тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, предложений на этот счет", - добавил пресс-секретарь президента.
Ранее согласно данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи.
Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области.
В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России
и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.