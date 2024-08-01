https://ria.ru/20240801/peskov-1963403231.html

Официальных подтверждений получения Киевом F-16 не было, заявил Песков

Официальных подтверждений получения Киевом F-16 не было, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Официальных подтверждений получения Киевом F-16 не было, заявил Песков

Никаких официальных заявлений о получении Киевом самолетов F-16 не было, были сообщения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:32

2024-08-01T12:32

2024-08-01T12:32

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Никаких официальных заявлений о получении Киевом самолетов F-16 не было, были сообщения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "Это пока источники, пока никаких заявлений на этот счет не было... Но были сообщения, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о поставках истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато, f-16