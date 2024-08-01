https://ria.ru/20240801/perspektivy-1963187286.html

Перспективы сотрудничества с БРИКС и ШОС обсудят на форуме в Армении

Перспективы сотрудничества с БРИКС и ШОС обсудят на форуме в Армении - РИА Новости, 01.08.2024

Перспективы сотрудничества с БРИКС и ШОС обсудят на форуме в Армении

Пленарная и тематические сессии, которые охватят ключевые аспекты и возможности партнерства, пройдут в рамках Международного форума "Новые горизонты... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

армения

брикс

шос

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963185493_0:0:1348:758_1920x0_80_0_0_0609bdceaa05d6b4c094bd6ff34ad6e7.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пленарная и тематические сессии, которые охватят ключевые аспекты и возможности партнерства, пройдут в рамках Международного форума "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС", сообщает организационный комитет форума.Мероприятие пройдет 8 августа в Ереване на площадке Российско-Армянского Государственного университета.Членство Армении в ЕАЭС заложило фундамент для устойчивого экономического развития, однако, стране необходимо диверсифицировать связи и расширять международную сеть сотрудничества. Государства объединения БРИКС и ШОС, представляющие значительную часть мировой экономики, могут стать важными стратегическими партнерами для Армении в сферах торговли, инвестиций, образования и инноваций.Основная цель форума – создание платформы для всестороннего обсуждения и анализа возможностей развития экономических и гуманитарных связей Армении и ЕАЭС со странами БРИКС и ШОС. Участники и эксперты из более чем десяти стран обсудят новые направления для взаимодействия, потенциал совместных проектов и стратегий для углубления сотрудничества, отметили в оргкомитете.Главным организатором форума является Общественно-политическое движение "Моя страна, моя Армения". Партнерами мероприятия выступают ведущие деловые и аналитические центры из Армении и стран-участниц объединений, среди них Торгово-промышленная палата БРИКС, Китайский центр трансфера технологий государств-членов ШОС."Международный форум "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС" подчеркивает стремление Республики Армения к активной интеграции в мировое экономическое сообщество и укреплению международных гуманитарных отношений. Мероприятие является шагом к расширению горизонтов сотрудничества и открытию новых перспектив для обоюдного развития и процветания", - приводятся в сообщении слова председателя организационного комитета форума, руководителя Общественно-политического движения "Моя страна, моя Армения" Мгера Аветисяна.На полях форума также будут представлены бренды Республики Армения, которые имеют экспортный потенциал. В рамках мероприятия будет дан старт работе Центра делового сотрудничества "Армения-БРИКС", деятельность которого будет направлена на продвижение проектов Республики Армения на международном уровне.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961804632.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957291290.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

армения, брикс, шос, евразийский экономический союз