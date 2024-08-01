https://ria.ru/20240801/peregovory-1963495104.html

Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков

Россия открыта для переговоров по Украине, это предпочтительный путь решения конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:29

2024-08-01T17:29

2024-08-01T17:39

в мире

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Украине, это предпочтительный путь решения конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Неоднократно наш президент декларировал, что мы открыты для переговоров, это предпочтительный путь решения проблемы и достижения нашей цели", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20240801/peskov-1963497187.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, дмитрий песков