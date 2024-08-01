https://ria.ru/20240801/peregovory-1963495104.html
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия открыта для переговоров по Украине, это предпочтительный путь решения конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:29
2024-08-01T17:29
2024-08-01T17:39
в мире
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Украине, это предпочтительный путь решения конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Неоднократно наш президент декларировал, что мы открыты для переговоров, это предпочтительный путь решения проблемы и достижения нашей цели", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20240801/peskov-1963497187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Кремль считает переговоры предпочтительным путем решения украинского конфликта