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Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.08.2024
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01:37 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/pentagon-1963327526.html
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.08.2024
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке
Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:37
2024-08-01T01:37
в мире
сша
иран
израиль
исмаил хания
али хаменеи
михаил богданов
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. "Нам нечего сообщить относительно изменений в составе сил или комментариев, сделанных верховным лидером Ирана", — заявил представитель Пентагона. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США. В ответ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не причастен к гибели Хании. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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в мире, сша, иран, израиль, исмаил хания, али хаменеи, михаил богданов, министерство обороны сша, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, США, Иран, Израиль, Исмаил Хания, Али Хаменеи, Михаил Богданов, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке

Пентагон отказался комментировать изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
«
"Нам нечего сообщить относительно изменений в составе сил или комментариев, сделанных верховным лидером Ирана", — заявил представитель Пентагона.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США. В ответ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не причастен к гибели Хании.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В миреСШАИранИзраильИсмаил ХанияАли ХаменеиМихаил БогдановМинистерство обороны СШАХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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