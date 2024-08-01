https://ria.ru/20240801/pentagon-1963327526.html

Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке

Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.08.2024

Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке

Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:37

2024-08-01T01:37

2024-08-01T01:37

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исмаил хания

али хаменеи

михаил богданов

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. "Нам нечего сообщить относительно изменений в составе сил или комментариев, сделанных верховным лидером Ирана", — заявил представитель Пентагона. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США. В ответ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не причастен к гибели Хании. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html

сша

иран

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