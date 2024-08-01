https://ria.ru/20240801/pentagon-1963327526.html
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.08.2024
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке
Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:37
2024-08-01T01:37
2024-08-01T01:37
в мире
сша
иран
израиль
исмаил хания
али хаменеи
михаил богданов
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось комментировать возможные изменения в расстановке сил США на Ближнем Востоке после сообщений СМИ об угрозе Ирана нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. "Нам нечего сообщить относительно изменений в составе сил или комментариев, сделанных верховным лидером Ирана", — заявил представитель Пентагона. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США. В ответ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не причастен к гибели Хании. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, исмаил хания, али хаменеи, михаил богданов, министерство обороны сша, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, США, Иран, Израиль, Исмаил Хания, Али Хаменеи, Михаил Богданов, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Пентагон не комментирует изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке
Пентагон отказался комментировать изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке