https://ria.ru/20240801/patrushev-1963453616.html

Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области

Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области - РИА Новости, 01.08.2024

Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области в рамках рабочей поездки в регион, уборку зерновых и яблок в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:12

2024-08-01T15:12

2024-08-01T15:12

экономика

саратовская область

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области в рамках рабочей поездки в регион, уборку зерновых и яблок в регионе, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. Патрушев отметил, что Саратовская область - один из ведущих промышленных и аграрных регионов Приволжского федерального округа, а доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет практически 15%. "Правительство со своей стороны направляет Саратовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий значительные средства: в 2024 году - порядка 2,5 миллиарда рублей", - приводятся его слова в сообщении. По словам Патрушева, несмотря на гибель от майских заморозков более 50 тысяч гектаров озимых, аграрии смогли быстро провести пересев. Сейчас уже идет уборка нового урожая, отмечается в релизе. "В настоящее время здесь ведется реализация инвестпроекта по закладке суперинтенсивного сада с количеством деревьев свыше 3500 штук на гектар с объемом инвестиций 25 миллионов рублей. Его завершение планируется в 2025 году", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html

https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html

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экономика, саратовская область, россия, дмитрий патрушев