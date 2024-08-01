https://ria.ru/20240801/patrushev-1963453616.html
Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области
Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области - РИА Новости, 01.08.2024
Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области в рамках рабочей поездки в регион, уборку зерновых и яблок в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:12
2024-08-01T15:12
2024-08-01T15:12
экономика
саратовская область
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области в рамках рабочей поездки в регион, уборку зерновых и яблок в регионе, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. Патрушев отметил, что Саратовская область - один из ведущих промышленных и аграрных регионов Приволжского федерального округа, а доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет практически 15%. "Правительство со своей стороны направляет Саратовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий значительные средства: в 2024 году - порядка 2,5 миллиарда рублей", - приводятся его слова в сообщении. По словам Патрушева, несмотря на гибель от майских заморозков более 50 тысяч гектаров озимых, аграрии смогли быстро провести пересев. Сейчас уже идет уборка нового урожая, отмечается в релизе. "В настоящее время здесь ведется реализация инвестпроекта по закладке суперинтенсивного сада с количеством деревьев свыше 3500 штук на гектар с объемом инвестиций 25 миллионов рублей. Его завершение планируется в 2025 году", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html
https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html
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экономика, саратовская область, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Саратовская область, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил развитие АПК Саратовской области
Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил развитие агропромышленного комплекса Саратовской области в рамках рабочей поездки в регион, уборку зерновых и яблок в регионе, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Патрушев отметил, что Саратовская область - один из ведущих промышленных и аграрных регионов Приволжского федерального округа, а доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет практически 15%.
"Правительство со своей стороны направляет Саратовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий значительные средства: в 2024 году - порядка 2,5 миллиарда рублей", - приводятся его слова в сообщении.
По словам Патрушева, несмотря на гибель от майских заморозков более 50 тысяч гектаров озимых, аграрии смогли быстро провести пересев. Сейчас уже идет уборка нового урожая, отмечается в релизе.
"В настоящее время здесь ведется реализация инвестпроекта по закладке суперинтенсивного сада с количеством деревьев свыше 3500 штук на гектар с объемом инвестиций 25 миллионов рублей. Его завершение планируется в 2025 году", - отмечается в сообщении.