https://ria.ru/20240801/patrulirovanie-1963555009.html

Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море

Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море - РИА Новости, 01.08.2024

Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море

Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:13

2024-08-01T22:13

2024-08-01T22:13

каспийское море

россия

иран

каспийская флотилия

астрахань

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии. "В Каспийском море завершилось совместное российско-иранское военно-морское патрулирование. В рамках патрулирования Каспийскую флотилию Военно-морского флота России представляли малые артиллерийские корабли проекта 21630 "Волгодонск" и "Астрахань". Со стороны военно-морских сил Исламской Республики Иран были задействованы патрульный корабль "Шахид Назир", ракетный катер "Джушан" и эсминец "Дейламан", - говорится в сообщении. В ходе совместного патрулирования в северной и центральной части Каспийского моря российскими и иранскими военными моряками решались задачи охраны основных морских коммуникаций, контроля судоходства и борьбы с пиратством. Как уточнили в пресс-службе, за сутки были отработаны элементы совместного маневрирования, обороны и защиты отряда боевых кораблей на переходе морем с последовательной передачей управления от российской стороны представителям военно-морских сил Ирана и обратно. В завершение патрулирования экипажи российских и иранских кораблей провели ритуал прощания на встречных курсах и направились в пункты базирования.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

каспийское море, россия, иран, каспийская флотилия, астрахань, безопасность