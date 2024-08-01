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Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море - РИА Новости, 01.08.2024
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22:13 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/patrulirovanie-1963555009.html
Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море
Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море - РИА Новости, 01.08.2024
Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море
Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:13
2024-08-01T22:13
каспийское море
россия
иран
каспийская флотилия
астрахань
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии. "В Каспийском море завершилось совместное российско-иранское военно-морское патрулирование. В рамках патрулирования Каспийскую флотилию Военно-морского флота России представляли малые артиллерийские корабли проекта 21630 "Волгодонск" и "Астрахань". Со стороны военно-морских сил Исламской Республики Иран были задействованы патрульный корабль "Шахид Назир", ракетный катер "Джушан" и эсминец "Дейламан", - говорится в сообщении. В ходе совместного патрулирования в северной и центральной части Каспийского моря российскими и иранскими военными моряками решались задачи охраны основных морских коммуникаций, контроля судоходства и борьбы с пиратством. Как уточнили в пресс-службе, за сутки были отработаны элементы совместного маневрирования, обороны и защиты отряда боевых кораблей на переходе морем с последовательной передачей управления от российской стороны представителям военно-морских сил Ирана и обратно. В завершение патрулирования экипажи российских и иранских кораблей провели ритуал прощания на встречных курсах и направились в пункты базирования.
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каспийское море, россия, иран, каспийская флотилия, астрахань, безопасность
Каспийское море, Россия, Иран, Каспийская флотилия, Астрахань, Безопасность
Российские и иранские корабли провели патрулирование в Каспийском море

Корабли ВМФ России и Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКорабли Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Ирана провели совместное патрулирование в Каспийском море, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии.
"В Каспийском море завершилось совместное российско-иранское военно-морское патрулирование. В рамках патрулирования Каспийскую флотилию Военно-морского флота России представляли малые артиллерийские корабли проекта 21630 "Волгодонск" и "Астрахань". Со стороны военно-морских сил Исламской Республики Иран были задействованы патрульный корабль "Шахид Назир", ракетный катер "Джушан" и эсминец "Дейламан", - говорится в сообщении.
В ходе совместного патрулирования в северной и центральной части Каспийского моря российскими и иранскими военными моряками решались задачи охраны основных морских коммуникаций, контроля судоходства и борьбы с пиратством.
Как уточнили в пресс-службе, за сутки были отработаны элементы совместного маневрирования, обороны и защиты отряда боевых кораблей на переходе морем с последовательной передачей управления от российской стороны представителям военно-морских сил Ирана и обратно.
В завершение патрулирования экипажи российских и иранских кораблей провели ритуал прощания на встречных курсах и направились в пункты базирования.
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