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Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2024
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10:53 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/pamjat-1963373454.html
Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин
Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2024
Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин
Память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться, ведь преемственность отечественной истории - это надежный фундамент поступательного развития... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:53
2024-08-01T10:53
россия
германия
австро-венгрия
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться, ведь преемственность отечественной истории - это надежный фундамент поступательного развития общества и государства, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ровно 110 лет назад Россия, защищая братский сербский народ, вступил в войну против Германии и Австро-Венгрии, и эта война стала Первой мировой, напомнил председатель РИО, выступая на мероприятии, посвященном этой дате. "На фронте русская армия надежно сдерживала натиск почти половины сил центральных держав, а вот внутри страны ситуация развивалась по очень опасному сценарию - и власть, и оппозиция не смогли уберечь Россию от глубокого кризиса, государство находилось практически на грани распада", - сказал Нарышкин. Но трагедия братоубийственной гражданской войны заслонила в национальной памяти Первую мировую войну, и она на долгие годы стала для российского общества забытой войной, добавил он. Десять лет назад благодаря общим усилиям удалось восстановить утраченную связь времен, и по принятому закону 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, проводятся памятные мероприятия, напомнил Нарышкин. "Я уверен, то эта традиция будет всегда сохраняться, поскольку преемственность отечественной истории является залогом формирования здорового национального самосознания и надежным фундаментом поступательного развития нашего общества и государства", - подчеркнул глава Российского исторического общества.
https://ria.ru/20240801/istorik-1963329135.html
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россия, германия, австро-венгрия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Россия, Германия, Австро-Венгрия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин

Нарышкин: память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться, ведь преемственность отечественной истории - это надежный фундамент поступательного развития общества и государства, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ровно 110 лет назад Россия, защищая братский сербский народ, вступил в войну против Германии и Австро-Венгрии, и эта война стала Первой мировой, напомнил председатель РИО, выступая на мероприятии, посвященном этой дате.
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"На фронте русская армия надежно сдерживала натиск почти половины сил центральных держав, а вот внутри страны ситуация развивалась по очень опасному сценарию - и власть, и оппозиция не смогли уберечь Россию от глубокого кризиса, государство находилось практически на грани распада", - сказал Нарышкин.
Но трагедия братоубийственной гражданской войны заслонила в национальной памяти Первую мировую войну, и она на долгие годы стала для российского общества забытой войной, добавил он.
Десять лет назад благодаря общим усилиям удалось восстановить утраченную связь времен, и по принятому закону 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, проводятся памятные мероприятия, напомнил Нарышкин. "Я уверен, то эта традиция будет всегда сохраняться, поскольку преемственность отечественной истории является залогом формирования здорового национального самосознания и надежным фундаментом поступательного развития нашего общества и государства", - подчеркнул глава Российского исторического общества.
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