https://ria.ru/20240801/pamjat-1963373454.html

Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин

Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.08.2024

Память о Первой мировой войне всегда будет сохраняться, заявил Нарышкин

Память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться, ведь преемственность отечественной истории - это надежный фундамент поступательного развития... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:53

2024-08-01T10:53

2024-08-01T10:53

россия

германия

австро-венгрия

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Память о Первой мировой войне в России всегда будет сохраняться, ведь преемственность отечественной истории - это надежный фундамент поступательного развития общества и государства, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ровно 110 лет назад Россия, защищая братский сербский народ, вступил в войну против Германии и Австро-Венгрии, и эта война стала Первой мировой, напомнил председатель РИО, выступая на мероприятии, посвященном этой дате. "На фронте русская армия надежно сдерживала натиск почти половины сил центральных держав, а вот внутри страны ситуация развивалась по очень опасному сценарию - и власть, и оппозиция не смогли уберечь Россию от глубокого кризиса, государство находилось практически на грани распада", - сказал Нарышкин. Но трагедия братоубийственной гражданской войны заслонила в национальной памяти Первую мировую войну, и она на долгие годы стала для российского общества забытой войной, добавил он. Десять лет назад благодаря общим усилиям удалось восстановить утраченную связь времен, и по принятому закону 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, проводятся памятные мероприятия, напомнил Нарышкин. "Я уверен, то эта традиция будет всегда сохраняться, поскольку преемственность отечественной истории является залогом формирования здорового национального самосознания и надежным фундаментом поступательного развития нашего общества и государства", - подчеркнул глава Российского исторического общества.

https://ria.ru/20240801/istorik-1963329135.html

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html

россия

германия

австро-венгрия

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россия, германия, австро-венгрия, сергей нарышкин, российское историческое общество