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Москвичам пообещали классическое бабье лето - РИА Новости, 01.08.2024
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08:48 01.08.2024 (обновлено: 11:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html
Москвичам пообещали классическое бабье лето
Москвичам пообещали классическое бабье лето - РИА Новости, 01.08.2024
Москвичам пообещали классическое бабье лето
Классическое "бабье лето" ожидается в сентябре в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:48
2024-08-01T11:58
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Классическое "бабье лето" ожидается в сентябре в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков (в Москве - ред.) прогнозируется классическое бабье лето", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в целом в августе ожидается небольшое положительное отклонение от температурной нормы, вероятность аномальной жары будет минимальной.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали классическое бабье лето

Синоптик Тишковец: в Москве в сентябре ожидается классическое "бабье лето"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина во время отдыха в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Классическое "бабье лето" ожидается в сентябре в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков (в Москве - ред.) прогнозируется классическое бабье лето", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в целом в августе ожидается небольшое положительное отклонение от температурной нормы, вероятность аномальной жары будет минимальной.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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