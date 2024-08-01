https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html
Москвичам пообещали классическое бабье лето
Москвичам пообещали классическое бабье лето - РИА Новости, 01.08.2024
Москвичам пообещали классическое бабье лето
Классическое "бабье лето" ожидается в сентябре в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:48
2024-08-01T08:48
2024-08-01T11:58
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Классическое "бабье лето" ожидается в сентябре в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков (в Москве - ред.) прогнозируется классическое бабье лето", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в целом в августе ожидается небольшое положительное отклонение от температурной нормы, вероятность аномальной жары будет минимальной.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали классическое бабье лето
Синоптик Тишковец: в Москве в сентябре ожидается классическое "бабье лето"