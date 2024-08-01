https://ria.ru/20240801/orsk-1963564226.html

Уровень реки у Орска вырос до 403 сантиметров

Уровень реки у Орска вырос до 403 сантиметров - РИА Новости, 01.08.2024

Уровень реки у Орска вырос до 403 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, вырос и к вечеру составляет 403 сантиметра,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:18

2024-08-01T23:18

2024-08-01T23:18

общество

орск

оренбургская область

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УФА, 1 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, вырос и к вечеру составляет 403 сантиметра, сообщил врио города Артем Воробьёв. Ранее сообщалось, что увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней стало причиной подъема уровня реки Урал выше неблагоприятной отметки в Орске. Неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров. "Уровень реки составляет 403 сантиметра на 21.00 (19.00 мск). Все службы готовы, люди готовы, техника готова. Ждем утра, верим в лучшее",- сказал Воробьёв в своем Telegram-канале. Ранее правительство региона сообщало, что на утро уровень воды в реке Урал у Орска составляет 391. Таким образом, за день вода поднялась на 12 сантиметров. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240726/pasler-1962117671.html

орск

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общество, орск, оренбургская область