https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян

Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян - РИА Новости, 01.08.2024

Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян

Настоящий момент наполнен ликованием родных и близких россиян, которые из западных застенков вернулись на родину, и торжественными заявлениями официальных и... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:34

2024-08-01T21:34

2024-08-01T23:57

аналитика

россия

сша

германия

владимир путин

эван гершкович

пол уилан

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963513354_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_59a7f1211b82d1e40be7db584f891836.jpg

Настоящий момент наполнен ликованием родных и близких россиян, которые из западных застенков вернулись на родину, и торжественными заявлениями официальных и неофициальных лиц. И лишь тренированное ухо способно зафиксировать еле слышный звон: это чокались (естественно, нарзаном и кефиром) обычно серьезные, но ныне расслабленные люди в серых и черных костюмах, имен которых мы, возможно, никогда не узнаем.Напомним для тех, кто был поглощен Олимпиадой в Париже, что несколько часов назад в турецком аэропорту Эсенбога состоялся заключительный акт многолетней операции наших спецслужб и дипломатических структур, в результате которой из западных тюрем в Россию вернулись восемь наших соотечественников (плюс два несовершеннолетних), которые были осуждены на длительные сроки по различным обвинениям.Среди них — Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию грузино-чеченского боевика, который во время второй чеченской войны выкладывал на дорогу пленных российских солдат, а затем проезжал на машине по их головам. Западные СМИ, естественно, называли его "диссидентом" и борцом с чем-то там, но собаку нашла собачья смерть, даже если хозяева надели на нее красивый ошейник.Считается, что именно на желательное освобождение Красикова намекал президент России Владимир Путин в своем нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: "Сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита".Также в числе освобожденных — супруги Дульцевы, которые были в 2022 году получили в Словении срок по обвинению в шпионаже.Другие россияне были осуждены в разное время, по разным обвинениям и в разных странах, но руководство нашей страны ни на минуту не забывало об их судьбе, а российские спецслужбы и дипломаты неустанно вели свою невидимую для всезнающей публики работу.Из России для обмена были предоставлены как осужденные в России граждане западных стран, так и изначально россияне, которые решили, что лучший план на жизнь — гадить своей стране в пользу наших врагов под видом журналистов, правозащитников и оппозиционных политиков. Весьма характерно, что их освобождению больше всех обрадовались профессиональные русофобы вроде бывшего посла США в России Майкла Макфола, который назвал самых одиозных личностей своими друзьями и "борцами за свободу и демократию". Немудрено, что в российских соцсетях мгновенно разлетелся мем с уравнением "российский либерал = американский шпион".Самыми же медийными личностями на Западе в рамках обмена стали квазижурналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский военный Пол Уилан, которые получили приличные сроки за шпионаж. Интересный момент: несмотря на то что после вынесения приговора Гершковичу на Западе поднялся просто безумный вой о его невиновности, и вообще, он у "Уралвагонзавода" ждал рейсовый БТР, под весом доказательств его собственные адвокаты не стали ни оспаривать приговор, ни делать каких-либо заявлений.В общем и целом, данная операция стала самым масштабным со времен холодной войны обменом заключенными между Западом и Россией, в котором участвовали 26 человек. Особую сложность представляло то, что наши соотечественники находились в тюрьмах в разных странах с разным законодательством и, естественно, разным уровнем дипотношений и "прямоты" каналов между нашими и зарубежными спецслужбами. Помимо ожесточенных дипломатических переговоров и самой настоящей торговли за каждого человека, пришлось решить невероятное количество юридических и логистических вопросов, включая обязательное прошение о помиловании в адрес президента России со стороны "не наших", подлежащих обмену. Еще один уровень сложности добавил одновременный обмен "на наших" гражданина Германии Кригера, приговоренного к смертной казни за терроризм в Белоруссии, но помилованного Александром Лукашенко.Как сказал Владимир Владимирович Путин: "Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают". И это было сделано, причем блестяще.Впрочем, как и предполагалось, в схватке за лавры главных миротворцев и освободителей сошлось множество желающих. Управление национальной разведки Турции, при участии которого был организован последний этап обмена, тут же раструбило, что вся эта операция — чуть ли не их идея. Всевозможные американские сенаторы, конгрессмены, спикеры, пресс-секретари и представители администрации президента США прямо-таки захлебываются от гордости, без устали напоминая, что они "не прекращали усилия, чтобы вернуть их (Гершковича и Уилана) домой".Но суровая правда жизни такова, что и условия, и время обмена обозначила Россия. Те же американцы многократно пытались продавить нас на неравноценный обмен, но каждый раз отправлялись нашими официальными (и не очень) лицами в сад, чтобы они вернулись с "улучшенным предложением". И только тогда, когда предложение было в итоге кардинально улучшено и устроило нашу сторону, все срослось.По мнению различных всеведущих экспертов, Россия ждала для обмена избрания президентом Дональда Трампа, потому что отношения с нынешней американской администрацией, мягко говоря, не очень. Но решения в рамках данной операции принимались не на основе политической конъюнктуры, эмоций или предпочтений, а на основе трезвого расчета: как нам вытащить максимально больше своих, отдав взамен токсичный балласт.И момент был выбран идеально. О нем 19 июля проговорился советник по национальной безопасности США Джейк Салливан: "Я считаю это (обмен) одной из самых важных вещей (для администрации президента США) между сегодняшним днем и концом года, особенно концом этого месяца". Дело в том, что нынешняя демократическая администрация находится в диком цейтноте, а Демократическая партия — в еще более диком раздрае на фоне грядущей катастрофы с потенциальным кандидатом в президенты Камалой Харрис, и им невероятно важно предъявить населению хоть одну значимую победу, ну хоть небольшую победку, чтобы переломить негативные настроения. Именно поэтому наши проявили железную настойчивость и, по сути, выжали американцев насухо, вежливо вытерев ноги об их абсурдные требования вроде обмена "2 к 1".Возможно, совсем чуть-чуть тут еще сыграла самонадеянность Трампа, который в свое время хвастливо заявлял: "Владимир Путин, президент России, сделает это (отдаст Гершковича и Уилана) для меня — и ни для кого другого, но мы платить (то есть делать что-то взамен) ничего не будем!"Путин, которого даже на Западе называют "гроссмейстером", решил сыграть партию по-своему.И лучшим лейтмотивом этой партии, наверное, можно считать слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева: "Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас".Потому что мы своих не бросаем.С возвращением — Родина вас не забыла.

https://ria.ru/20240730/velikobritaniya-1962801162.html

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

https://ria.ru/20240707/ssha-1957862512.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, сша, германия, владимир путин, эван гершкович, пол уилан, обмен заключенными между россией и западом