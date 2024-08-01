https://ria.ru/20240801/opasnost-1963385499.html
В Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2024
В Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:34
2024-08-01T11:34
2024-08-01T11:35
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгород, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Шебекино, Происшествия
В Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность