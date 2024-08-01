https://ria.ru/20240801/opasnost-1963385499.html

В Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2024

В Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:34

2024-08-01T11:34

2024-08-01T11:35

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html

белгородский район

белгород

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородский район, белгород, шебекино, происшествия