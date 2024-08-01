https://ria.ru/20240801/oon-1963342070.html
Спецдокладчик ООН: односторонние санкции наносят ущерб тому, кто их вводит
Спецдокладчик ООН: односторонние санкции наносят ущерб тому, кто их вводит - РИА Новости, 01.08.2024
Спецдокладчик ООН: односторонние санкции наносят ущерб тому, кто их вводит
Односторонние санкции также наносят ущерб по государствам, которые их вводят, в дополнение к государствам-мишеням и третьим государствам, заявила в интервью РИА РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:23
2024-08-01T06:23
2024-08-01T06:23
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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Односторонние санкции также наносят ущерб по государствам, которые их вводят, в дополнение к государствам-мишеням и третьим государствам, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. "Применение односторонних санкций, а также практика оверкомплаенса и политика нулевого риска оказывают значительное влияние не только на государства, против которых применяются такие меры, но на сами санкционирующие государств, а также третьи государства", - сказала она. Довгань добавила, что комплексность и множественность самих санкционных режимов, принятие мер принуждения режима первичных санкций в форме вторичных санкций, гражданского, уголовного и административного преследования в ответ на обход санкционных режимов, неопределенность санкционных режимов, расширительная практика их применения и толкования только расширяют охват ущерба, причиняемого односторонними принудительными мерами. "В этом плане эффект от применения односторонних санкций гораздо шире, чем сферы, непосредственно затрагиваемые санкциями, и включает в том числе негативные последствия на уровне соседних стран, региона, а часто и по всему миру", - отметила эксперт ООН. Она добавила, что контрмеры, принимаемые государствами, находящимися под односторонними санкциями, являются законными, если они соответствуют международному праву. "Контрмеры должны применяться в соответствии со стандартами права международной ответственности, то есть осуществляться непосредственно пострадавшим государства, в ответ на нарушение международного права, быть соразмерными, носить временный характер, быть нацеленными на восстановление выполнения международных обязательств и не нарушать императивные нормы международного права в соответствии с Проектом статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 года", - заключила собеседница агентства. Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
https://ria.ru/20240801/dokladchik-1963335079.html
https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896782387.html
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россия, москва, сша, елена довгань, владимир путин, оон, евросоюз
Россия, Москва, США, Елена Довгань, Владимир Путин, ООН, Евросоюз
Спецдокладчик ООН: односторонние санкции наносят ущерб тому, кто их вводит
Эксперт ООН Довгань: односторонние санкции наносят ущерб и вводящим их странам
ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Односторонние санкции также наносят ущерб по государствам, которые их вводят, в дополнение к государствам-мишеням и третьим государствам, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
«
"Применение односторонних санкций, а также практика оверкомплаенса и политика нулевого риска оказывают значительное влияние не только на государства, против которых применяются такие меры, но на сами санкционирующие государств, а также третьи государства", - сказала она.
Довгань добавила, что комплексность и множественность самих санкционных режимов, принятие мер принуждения режима первичных санкций в форме вторичных санкций, гражданского, уголовного и административного преследования в ответ на обход санкционных режимов, неопределенность санкционных режимов, расширительная практика их применения и толкования только расширяют охват ущерба, причиняемого односторонними принудительными мерами.
"В этом плане эффект от применения односторонних санкций гораздо шире, чем сферы, непосредственно затрагиваемые санкциями, и включает в том числе негативные последствия на уровне соседних стран, региона, а часто и по всему миру", - отметила эксперт ООН.
Она добавила, что контрмеры, принимаемые государствами, находящимися под односторонними санкциями, являются законными, если они соответствуют международному праву. "Контрмеры должны применяться в соответствии со стандартами права международной ответственности, то есть осуществляться непосредственно пострадавшим государства, в ответ на нарушение международного права, быть соразмерными, носить временный характер, быть нацеленными на восстановление выполнения международных обязательств и не нарушать императивные нормы международного права в соответствии с Проектом статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 года", - заключила собеседница агентства.
Власти России
в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США
, государств ЕС
, Канады
, Австралии
и Норвегии
. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры.
В Москве
не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.