Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром ГегечкориГрузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром Гегечкори
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Коробки с обувью весом около 100 килограммов, предметы гигиены, питьевую воду отправили грузины из Сочи мирному населению новых регионов России и бойцам в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель городской грузинской общины имени Шота Руставели Владимир Гегечкори.
По его данным, в состав общины входит около 3 тысяч грузин, проживающих в Сочи, практически каждый помогает новым регионам РФ. В основном это деньги, на которые закупаются необходимые вещи. Иногда в общину поступают запросы от сочинских казаков, после люди начинают закупать продукты или предметы личной гигиены.
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром ГегечкориГрузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром Гегечкори
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
"Обувь... отправляли, одноразовые зубные щетки, пасты, одноразовые бритвы... Там было пять огромных коробок, они тяжелые, по 15-20 килограммов коробка, обувью забито все, примерно 100 килограммов. Участвуют (в сборе помощи - ред.) грузины. Мы все скидываем деньги и закупаем, что просят, всегда спрашиваем, что купить", - говорит Гегечкори.
Иногда члены общины, кроме собранных посылок, складываются деньгами для более крупных приобретений.
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"Адлерские казаки (казачество) попросили машину для гуманитарной помощи, чтобы возить туда (в зону СВО - ред.). Мы собрались - грузинская община, греческая и армянская - купили машину", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что это не последняя посылка для бойцов на передовой. Члены общины готовятся к новой отправке уже осенью.
Грузинская община – общественная организация, национально-культурная автономия грузин в Сочи. Община располагается в Адлерском районе города.
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