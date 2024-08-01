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Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России - РИА Новости, 01.08.2024
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Надежные люди
 
13:13 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/obuv-1963413918.html
Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России
Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России - РИА Новости, 01.08.2024
Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России
Коробки с обувью весом около 100 килограммов, предметы гигиены, питьевую воду отправили грузины из Сочи мирному населению новых регионов России и бойцам в зону... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:13
2024-08-01T13:13
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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Коробки с обувью весом около 100 килограммов, предметы гигиены, питьевую воду отправили грузины из Сочи мирному населению новых регионов России и бойцам в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель городской грузинской общины имени Шота Руставели Владимир Гегечкори. По его данным, в состав общины входит около 3 тысяч грузин, проживающих в Сочи, практически каждый помогает новым регионам РФ. В основном это деньги, на которые закупаются необходимые вещи. Иногда в общину поступают запросы от сочинских казаков, после люди начинают закупать продукты или предметы личной гигиены. "Обувь... отправляли, одноразовые зубные щетки, пасты, одноразовые бритвы... Там было пять огромных коробок, они тяжелые, по 15-20 килограммов коробка, обувью забито все, примерно 100 килограммов. Участвуют (в сборе помощи - ред.) грузины. Мы все скидываем деньги и закупаем, что просят, всегда спрашиваем, что купить", - говорит Гегечкори. Иногда члены общины, кроме собранных посылок, складываются деньгами для более крупных приобретений. "Адлерские казаки (казачество) попросили машину для гуманитарной помощи, чтобы возить туда (в зону СВО - ред.). Мы собрались - грузинская община, греческая и армянская - купили машину", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что это не последняя посылка для бойцов на передовой. Члены общины готовятся к новой отправке уже осенью. Грузинская община – общественная организация, национально-культурная автономия грузин в Сочи. Община располагается в Адлерском районе города.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
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сочи, россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Сочи, Россия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Грузинская община Сочи отправила около 100 кг обуви в новые регионы России

© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром ГегечкориГрузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром Гегечкори
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
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СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Коробки с обувью весом около 100 килограммов, предметы гигиены, питьевую воду отправили грузины из Сочи мирному населению новых регионов России и бойцам в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель городской грузинской общины имени Шота Руставели Владимир Гегечкори.
По его данным, в состав общины входит около 3 тысяч грузин, проживающих в Сочи, практически каждый помогает новым регионам РФ. В основном это деньги, на которые закупаются необходимые вещи. Иногда в общину поступают запросы от сочинских казаков, после люди начинают закупать продукты или предметы личной гигиены.
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром ГегечкориГрузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото предоставлено председателем грузинской общины им. Шота Руставели в Сочи Владимиром Гегечкори
Грузинская община отправила гуманитарную помощь из Сочи в новые регионы России
"Обувь... отправляли, одноразовые зубные щетки, пасты, одноразовые бритвы... Там было пять огромных коробок, они тяжелые, по 15-20 килограммов коробка, обувью забито все, примерно 100 килограммов. Участвуют (в сборе помощи - ред.) грузины. Мы все скидываем деньги и закупаем, что просят, всегда спрашиваем, что купить", - говорит Гегечкори.
Иногда члены общины, кроме собранных посылок, складываются деньгами для более крупных приобретений.
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"Адлерские казаки (казачество) попросили машину для гуманитарной помощи, чтобы возить туда (в зону СВО - ред.). Мы собрались - грузинская община, греческая и армянская - купили машину", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что это не последняя посылка для бойцов на передовой. Члены общины готовятся к новой отправке уже осенью.
Грузинская община – общественная организация, национально-культурная автономия грузин в Сочи. Община располагается в Адлерском районе города.
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Надежные людиСочиРоссияСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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