https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.08.2024

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, они направлены в больницы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:15

2024-08-01T11:15

2024-08-01T11:26

происшествия

нижний тагил

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, они направлены в больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси."Четыре человека, в том числе трое детей, которые пострадали при обрушении подъездов, направлены в городские больницы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/mediki-1963378549.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле 2024-08-01T11:15 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил