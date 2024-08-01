https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.08.2024
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, они направлены в больницы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:15
2024-08-01T11:15
2024-08-01T11:26
происшествия
нижний тагил
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, они направлены в больницы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси."Четыре человека, в том числе трое детей, которые пострадали при обрушении подъездов, направлены в городские больницы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240801/mediki-1963378549.html
нижний тагил
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
2024-08-01T11:15
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали трое детей и взрослый