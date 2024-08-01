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Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
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10:48 01.08.2024 (обновлено: 10:53 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963372492.html
Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле
Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле
В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:48
2024-08-01T10:53
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", - говорится в сообщении. По предварительным данным причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси."Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало, проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения конструкций, добавили в МЧС."Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Степень и характер повреждения строительных конструкций устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/postradavshij-1961888275.html
https://ria.ru/20240730/germaniya-1963012827.html
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле

МЧС: причиной обрушения подъезда в доме в Нижнем Тагиле мог стать взрыв газа

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", - говорится в сообщении.
По предварительным данным причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси.
"Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - говорится в сообщении.
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Информации о пострадавших не поступало, проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения конструкций, добавили в МЧС.
"Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Степень и характер повреждения строительных конструкций устанавливаются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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