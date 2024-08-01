https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963372492.html

Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле

Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Названа возможная причина обрушения в жилом доме в Нижнем Тагиле

В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:48

2024-08-01T10:48

2024-08-01T10:53

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", - говорится в сообщении. По предварительным данным причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси."Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало, проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения конструкций, добавили в МЧС."Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Степень и характер повреждения строительных конструкций устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/postradavshij-1961888275.html

https://ria.ru/20240730/germaniya-1963012827.html

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле