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Российские и иностранные заключенные, освобожденные в рамках обмена

Российские и иностранные заключенные, освобожденные в рамках обмена - РИА Новости, 01.08.2024

Российские и иностранные заключенные, освобожденные в рамках обмена

Масштабный обмен заключенными прошел 1 августа между Россией и странами Запада. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных в стране... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:41

2024-08-01T23:41

2024-08-01T23:57

справки

россия

сша

обмен заключенными между россией и западом

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Масштабный обмен заключенными прошел 1 августа между Россией и странами Запада. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных в стране граждан. В свою очередь, на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой*, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова, Олега Орлова. На Родину возвращены Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Ниже приводится справочная информация. Россия выдала: Эван Гершкович Эван Гершкович – гражданин США, корреспондент американской газеты The Wall Street Journal. 30 марта 2023 года ФСБ сообщила о его задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений". В тот же день он был арестован. По версии следствия, американец по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал Гершковича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Пол Уилан Пол Уилан – гражданин США, бывший сержант Корпуса морской пехоты США. 28 декабря 2018 года он был задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности России после получения им в гостинице "Метрополь" флешки с личными данными сотрудников одного из оперативных подразделений ФСБ. Против Уилана было возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". 3 января 2019 года он был арестован. По версии следствия, Уилан, являясь кадровым разведчиком, во время своих поездок в Россию собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан не признал. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. 4 августа 2020 года стало известно, что Уилан этапирован из СИЗО в колонию в Мордовии. Владимир Кара-Мурза-младший* Владимир Владимирович Кара-Мурза-младший* – российский оппозиционер, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019). Имеет гражданство России и подданство Великобритании. 17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по трем статьям о госизмене, распространении фейков о ВС РФ и сотрудничестве с нежелательной организацией. В ходе судебных заседаний было установлено, что политик в палате представителей Аризона (США) "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Затем против него возбудили второе уголовное дело о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "госизмена". По ней ему вменялось три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. В июле Судебная коллегия отклонила жалобу на приговор и оставила его без изменения. 4 сентября Кара-Мурза* был этапирован из московского СИЗО-5 "Водник". 21 сентября прибыл в исправительную колонию № 6 в Омске. В январе 2024 года переведен в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии особого режима № 7 в Омске. Алсу Курмашева* Алсу Курмашева* – журналистка с гражданством РФ и США. 18 октября 2023 года она была задержана и арестована судом в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Позднее в отношении нее также возбудили дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". 22 июля 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил ее к 6,5 годам колонии общего режима по этому делу. В настоящее время Курмашева* обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Она является уроженкой Казахстана, до задержания фактически проживала в Чехии. Кевин Лик Кевин Лик – российский оппозиционер, гражданин России и ФРГ. Проживал в Майкопе. Уголовное дело против него о государственной измене рассматривал Верховный суд Адыгеи. Судом установлено, что в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года он наблюдал за территорией воинской части Минобороны РФ, дислоцированной в Майкопе. Время от времени Кевин Лик делал снимки происходящего в части и отправлял их по электронной почте адресату в Германии. 28 декабря 2023 года Верховный суд Адыгеи приговорил его к четырем годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на год. Защита подсудимого обжаловала приговор, в итоге апелляционная инстанция сочла возможным несколько смягчить наказание, исключив из приговора ограничение свободы. Отбывал наказание в колонии в Архангельской области. Демури Воронин Демури Воронин – российский политолог. Имеет гражданство России и Германии. 17 февраля 2023 года Мосгорсуд приговорил его за госизмену к 13 годам и 3 месяцам колонии строго режима. С Ворониным связан один из эпизодов дела бывшего помощника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о госизмене. По данным следствия, Сафронов передал Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии, а тот переслал ее представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин был свидетелем обвинения, однако позднее в суде дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, утверждала защита бывшего помощника главы "Роскосмоса". Политолог признал свою вину в работе на немецкую разведку и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условием которого являлось раскрытие другого преступления. В результате в деле Сафронова появился дополнительный эпизод. 9 марта 2023 года приговор вступил в законную силу. Дело слушалось в закрытом режиме. Илья Яшин* Илья Яшин* – российский оппозиционер, бывший муниципальный депутат Москвы. 13 июля 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в городе Буче. Как заявил СК РФ, политику было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы по Буче являются провокацией. В декабре 2022 года Яшина* этапировали в ижевское СИЗО в Удмуртии. В апреле 2023 года приговор Яшину* утвердил Мосгорсуд. В ноябре 2023 года его перевели в ИК-3 в городе Сафоново Смоленской области. Александра Сколиченко Художница Александра Сколиченко была задержана в апреле 2022 года. В марте 32-летняя Александра Скочиленко провела акцию протеста против СВО. Девушка пришла в магазин и оставила на полках пять листовок, стилизованных под товарные ценники, в которых говорилось о потерях российских военных и атаках на гражданские объекты. Идею акции предложила организация "Феминистское антивоенное сопротивление" (внесена в реестр иноагентов). Посетительница магазина обнаружила листовки и написала заявление в полицию, после чего Скочиленко задержали. Минобороны РФ заявило, что приведенные в листовках данные не соответствуют действительности; в отношении художницы возбудили дело о "распространении заведомо ложной информации " о действиях армии "по мотивам политической ненависти и вражды" (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Скочиленко назвала уголовное дело странным и смешным. В ноябре 2023 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил ее к семи годам лишения свободы. По данным СМИ, она находилась в СИЗО № 5 на Арсенальной набережной в Петербурге. Лилия Чанышева Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального** Лилия Чанышева была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. В июне 2023 года Кировским районным судом Уфы была приговорена к 7,5 годам лишения свободы за создание экстремистского сообщества. Также Чанышевой 7 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно- зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, и участвовать в них. По данным СМИ, Чанышева находилась в ИК-28 в Пермском крае. Ксения Фадеева В декабре 2021 года в Томске было возбуждено уголовное дело в отношении экс-координатора местного штаба Алексея Навального** Ксении Фадеевой. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, Фадеева призывала томичей выходить на несанкционированные акции зимой и весной 2021 года. В результате чего за совершение различных правонарушений было задержано более 130 человек, включая несовершеннолетних. В декабре 2023 года Советский районный суд Томска приговорил Ксению Фадееву к девяти годам лишения свободы. В начале июля 2024 года СМИ сообщили, что Ксению Фадееву этапировали в новосибирский следственный изолятор (СИЗО), где осужденной будет выбрана колония, в которой она будет отбывать наказание. Отмечалось, что в Новосибирске находится женская исправительная колония ИК-9. Олег Орлов* Олег Орлов* – правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"**. В марте 2023 года против Олега Орлова возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). В марте 2022 года суд в Москве оштрафовал Орлова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3. КоАП) после того, как правозащитник вышел с плакатом на Манежную площадь в рамках акции протеста против военной операции на Украине. Уголовное дело в отношении Орлова возбудили за публикацию текста, в котором он раскритиковал специальную военную операцию и российскую власть. 11 октября 2023 года суд признал Олега Орлова виновным в "повторной дискредитации" армии и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей. 26 октября 2023 года гособвинение ходатайствовало о замене наказания для Олега Орлова по статье о дискредитации ВС РФ. Прокуратура просила заменить штраф в размере 150 тысяч рублей тремя годами колонии. 14 декабря 2023 года Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул дело в прокуратуру. В январе 2024 года Орлова снова привлекли в качестве обвиняемого по уголовной статье о "повторной дискредитации" армии. Он отказался признавать себя виновным. 27 февраля 2024 года Головинский суд Москвы приговорил Орлова к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. По данным СМИ, Орлов отбывает наказание в СИЗО-2 Сызрани. Вадим Останин Вадим Останин – бывший координатор штаба Алексея Навального** в Барнауле (Алтайский край) – в июле 2023 года был приговорен к девяти годам колонии по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). В течение девяти лет после освобождения ему запрещено заниматься администрированием сайтов, проведением общественно-политических мероприятий, митингов, участвовать в них и посещать. По части 3 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) фигуранту дела присудили 1 год 10 месяцев лишения свободы, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. По данным следствия, обвиняемый в период с апреля 2017-го по сентябрь 2018 года в Бийске (второй по численности населения город Алтайского края) и с сентября 2019-го по апрель 2021 года в Барнауле являлся координатором запрещенной организации. Андрей ПивоваровАндрей Пивоваров – российский оппозиционер, экс-глава "Открытой России"***.В 2019 году Пивоваров стал исполнительным директором "Открытой России" после ее реорганизации. 27 мая 2021 года "Открытая Россия" сообщила о самоликвидации. 31 мая Андрея Пивоварова сняли с рейса на Варшаву в аэропорте Пулково и этапировали в Краснодар. Поводом для ареста стали 34 репоста в Facebook***** о проекте "Объединенные демократы", связанном с организацией "Открытый Петербург"******.По данным СК России, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Также он не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности. 15 июля 2022 года стало известно, что Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам колонии общего режима по делу о руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ). Дополнительно приговором назначен один год ограничения свободы, ему запрещено восемь лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. В ноябре 2022 года Краснодарский краевой суд оставил приговор Пивоварову без изменений. По данным СМИ, в феврале 2023 года его этапировали в ИК-7 Карелии. Выдала Белоруссия: Рико Кригер Рико Кригер – гражданин Германии. Работал автомехаником, был охранником посольства США в Берлине, ухаживал за пожилыми людьми, потом переквалифицировался в медбратья, был повышен до фельдшера, будучи, по некоторым данным, сотрудником немецкого Красного Креста. Находится под стражей с ноября 2023 года в Белоруссии. Он был задержан по обвинению в участии в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ в составе добровольческого отряда белорусских националистов – полка имени Кастуся Калиновского****. Судебный процесс начался 6 июня. 20 июля 2024 года суд в Белоруссии осудил немца по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии и приговорил к смертной казни. Вину он признал только в "агентурной деятельности". Согласно сообщению госизданию "СБ.Беларусь сегодня", Минским областным судом мужчина признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого, гражданин Германии признан виновным в наемничестве, в участии в экстремистском формировании, в незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, в умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Рико Кригер не стал обжаловать приговор. Приговор вступил в силу. 30 июля 2024 года приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании. В тот же день Лукашенко помиловал его. Вернулись в Россию: Владислав Клюшин Российский бизнесмен Владислав Клюшин был арестован 21 марта 2021 года в Швейцарии по запросу США, где его обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина. 24 июня 2021 года Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США. 30 августа стало известно, что Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина. 8 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Защита россиянина в сентябре 2022 года подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты 31 октября отклонил данное ходатайство. Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог. В сентябре 2023 года суд в американском Бостоне приговорил Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы. Суд постановил, что после освобождения Клюшин подлежит немедленной депортации. Роман Селезнев Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был задержан агентами секретной службы США в июле 2014 года на Мальдивах. Затем он был вывезен в США. В августе 2016 года Селезнев был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянина признали виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него обвинений и в апреле 2017 года приговорили к 27 годам тюрьмы. Адвокатами Селезнева была направлена жалоба на приговор в Апелляционный суд по девятому округу. В рамках второго уголовного дела россиянин признался, что с января 2009 года он являлся членом международной группы кибермошенников Carder.su, которая осуществляла через интернет операции с похищенными кредитными картами и совершала иные мошеннические действия. В результате решением Федерального суда Северного округа Джорджии Селезнев в ноябре 2017 года был приговорен к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не будет приплюсовываться к предыдущему. Кроме того, по решению американского суда россиянин вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов. 3 апреля 2019 года адвокат россиянина заявил, что Роман Селезнев получил отказ в апелляции. Вадим Соколов (Красиков) Гражданина России Вадима Соколова (Красикова) в декабре 2021 года Высший суд Берлина признал виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу. По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей. В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Вадим Конощенок Гражданин России Вадим Конощенок был экстрадирован в США из Эстонии 13 июля 2023 года. О его аресте по запросу Вашингтона стало известно в декабре 2022 года. В США россиянина обвиняют в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса РФ и связанных с этим финансовых махинациях. По утверждению обвинения, Конощенок якобы был "важным участником схемы по поставке электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий и разработки оружия Россией". Минюст США утверждает, что Конощенок является сотрудником ФСБ и действовал в интересах правительства России. В декабре 2022 года посольство России в Таллине назвало "не более чем фантазией" утверждения, что Конощенок является сотрудником ФСБ. По данным дипмиссии РФ в Эстонии, родившийся в Таллине Вадим Конощенок проживает в Эстонии по постоянному виду на жительство, имеет шестерых детей. Его задержание и экстрадицию в США в посольстве назвали очередным захватом в заложники российского гражданина. Павел Рубцов (также известен как Пабло Гонсалес Ягуэ) Испанский журналист. Имеет гражданство России и Испании. В ночь с 27 на 28 февраля 2022 года был задержан в отеле в городе Пшемысль (Польша) "по подозрению" в шпионаже в пользу России. При задержании имел при себе паспорта Испании и РФ, в каждом из них стояло соответствующее имя, поэтому польская полиция посчитала, что они фальшивые. Польские власти также считают доказательством вины Рубцова его двойное гражданство, а также денежную помощь отца, проживающего в Москве. По данным организации "Репортеры без границ" (RSF), предварительно Рубцов был заключен в Радомскую тюрьму на 12 месяцев без официального обвинения в совершении какого-либо преступления. В феврале 2023 года суд в Польше продлил ему срок предварительного заключения. С тех пор ему официально так и не выдвинули обвинение. Гонсалес родился в Москве, в возрасте девяти лет переехал в Испанию. Как журналист, он занимался освещением конфликта на Украине и кризиса беженцев на границе Украины и Польши. Во время пребывания в Польше он собирал данные, которые при передаче российским спецслужбам могли негативно сказаться на безопасности республики. Михаил Микушин (Жозе Ассис Джамарриа) Михаил Микушин прибыл в Норвегию в 2021 году под именем бразильца Жозе Ассиса Джамарриа. Стал приглашенным исследователем в Арктическом университете Норвегии, расположенном в городе Тромсе. Там он входил в научную группу "Серая зона", которая занималась такими вопросами, как социальное обеспечение и гибридные угрозы. 24 октября 2022 года был арестован в Тромсе норвежскими властями Норвегии за незаконную разведку и сбор данных по заданию российских властей. Кроме того, по утверждению полицейской службы безопасности, задержанный являлся россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. После задержания мужчине было предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса "незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам". Его также подозревали в незаконной разведке, которая могла нанести ущерб интересам безопасности других государств. Адвокат задержанного заявляла, что ее доверитель не признает вину в незаконной разведке, однако готов сотрудничать с местными органами. В декабре 2023 года норвежская газета VG сообщила, что задержанный признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он – россиянин. Он попросил связать его с российским консульством в Тромсе, на севере Норвегии. Артем и Анна Дульцевы Россияне супруги Артем и Анна Дульцевы были арестованы в декабре 2022 года в Словении. В январе 2023 года СМИ сообщили, что в Любляне были задержаны двое иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей якобы занимались шпионажем в пользу РФ. Как сообщали тогда СМИ, один из задержанных имел аргентинское гражданство. Дульцевы, согласно материалам дела, якобы выдавали себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Мунос. Также сообщалось, что подозреваемые владели фирмой по продаже антиквариата, официально зарегистрированной в Словении. По данным словенского портала Siol, арест был инициирован в сотрудничестве с иностранными спецслужбам. СМИ отмечали, что задержание провело Агентство разведки и безопасности Словении совместно с Национальным бюро расследований. Уголовному делу был присвоен уровень секретности. Процесс проходил в закрытом режиме. Россиян приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы по делу о шпионаже.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России*Организация признана в России экстремистской и запрещена***Организация признана нежелательной в России и прекратила свою деятельность****Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России"*****Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская****** Организация, признанная НКО-агентом в России

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, сша, обмен заключенными между россией и западом