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ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян

ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян - РИА Новости, 01.08.2024

ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян

ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:04

2024-08-01T21:04

2024-08-01T23:57

анкара

турция

нато

россия

в мире

эван гершкович

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян.На видео видно, как в автобус садятся несколько человек, в том числе Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

анкара

турция

россия

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Кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян ФСБ показала второе видео об обмене - с кадрами посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян. 2024-08-01T21:04 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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