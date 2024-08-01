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ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян - РИА Новости, 01.08.2024
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21:04 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obmen-1963547214.html
ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян
ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян - РИА Новости, 01.08.2024
ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян
ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:04
2024-08-01T23:57
анкара
турция
нато
россия
в мире
эван гершкович
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян.На видео видно, как в автобус садятся несколько человек, в том числе Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.
анкара
турция
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Кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян
ФСБ показала второе видео об обмене - с кадрами посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян.
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анкара, турция, нато, россия, в мире, эван гершкович, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео, обмен заключенными между россией и западом
Анкара, Турция, НАТО, Россия, В мире, Эван Гершкович, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян.
2024-08-01T21:04
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ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, обменянных на россиян

ФСБ показала видео посадки в автобус в Анкаре заключенных, обменянных на россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ показала кадры посадки в автобус в Анкаре лиц, привезенных из Москвы в ходе обмена на россиян.
На видео видно, как в автобус садятся несколько человек, в том числе Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.
 
АнкараТурцияНАТОРоссияВ миреЭван ГершковичПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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