https://ria.ru/20240801/obmen-1963540948.html
Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена
Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена - РИА Новости, 01.08.2024
Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена
При обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:37
2024-08-01T20:37
2024-08-01T23:57
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963538147_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_e52a26093b343a3d745dfdece3435ded.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "В рамках обмена из России выехал ряд иностранных граждан, осужденных за шпионаж, и ряд граждан РФ, в том числе с двойным гражданством", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена
При обмене из РФ выехали осужденные за шпионаж и россияне с двойным гражданством