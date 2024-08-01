https://ria.ru/20240801/obmen-1963540948.html

Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена

Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена - РИА Новости, 01.08.2024

Источник рассказал, кто выехал из России в рамках обмена

При обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:37

2024-08-01T20:37

2024-08-01T23:57

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "В рамках обмена из России выехал ряд иностранных граждан, осужденных за шпионаж, и ряд граждан РФ, в том числе с двойным гражданством", - сказал источник.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526685.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом