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Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024
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20:34 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obmen-1963540498.html
Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник
Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024
Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник
Вина россиян, которых представляли как оппозицию, была полностью доказана, они осуждены, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:34
2024-08-01T23:57
россия
в мире
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вина россиян, которых представляли как оппозицию, была полностью доказана, они осуждены, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. "На самом деле, вина этих граждан полностью доказана, они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества", - сказал источник.
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россия, в мире, нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, В мире, НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник

Источник: вина обменянных, которых представляли как оппозицию, была доказана

© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вина россиян, которых представляли как оппозицию, была полностью доказана, они осуждены, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств.
"На самом деле, вина этих граждан полностью доказана, они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества", - сказал источник.
Борт спецотряда Россия во время приземления в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Вина некоторых обменянных россиян не была доказана, сообщил источник
Вчера, 20:15
 
РоссияВ миреНАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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