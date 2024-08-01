https://ria.ru/20240801/obmen-1963540498.html

Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник

Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024

Вина осужденных в России обменянных была доказана, сообщил источник

Вина россиян, которых представляли как оппозицию, была полностью доказана, они осуждены, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:34

2024-08-01T20:34

2024-08-01T23:57

россия

в мире

нато

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вина россиян, которых представляли как оппозицию, была полностью доказана, они осуждены, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. "На самом деле, вина этих граждан полностью доказана, они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества", - сказал источник.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963537134.html

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2024

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россия, в мире, нато, обмен заключенными между россией и западом