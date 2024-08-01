https://ria.ru/20240801/obmen-1963539327.html
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО - РИА Новости, 01.08.2024
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО
Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:27
2024-08-01T20:27
2024-08-01T23:57
россия
нато
в мире
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963538147_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_e52a26093b343a3d745dfdece3435ded.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Кроме того, в рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/krasikov-1963538271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963538147_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_2cb41ffed6a78f9a1c95f87eb63d1d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО
В РФ вернулись осужденные на Западе Дульцевы, Рубцов, Конощенок и еще 4 человека