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Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО - РИА Новости, 01.08.2024
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20:27 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obmen-1963539327.html
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО - РИА Новости, 01.08.2024
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО
Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:27
2024-08-01T23:57
россия
нато
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Кроме того, в рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети", - сказал источник.
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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО

В РФ вернулись осужденные на Западе Дульцевы, Рубцов, Конощенок и еще 4 человека

© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО.
Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
"Кроме того, в рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети", - сказал источник.
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Россию вернулся пожизненно осужденный в ФРГ Красиков, сообщил источник
Вчера, 20:21
 
РоссияНАТОВ миреОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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