https://ria.ru/20240801/obmen-1963539327.html

Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО

Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО - РИА Новости, 01.08.2024

Источник назвал имена россиян, вернувшихся из заключения в странах НАТО

Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:27

2024-08-01T20:27

2024-08-01T23:57

россия

нато

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Источник в одном из российских компетентных ведомств назвал имена вернувшихся в РФ россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Кроме того, в рамках обмена в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощёнок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети", - сказал источник.

https://ria.ru/20240801/krasikov-1963538271.html

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2024

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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом