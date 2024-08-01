https://ria.ru/20240801/obmen-1963533581.html
Все участники обмена заключенными выполнили договоренности, заявил источник
Все участники обмена заключенными выполнили договоренности, заявил источник - РИА Новости, 01.08.2024
Все участники обмена заключенными выполнили договоренности, заявил источник
При обмене все участвующие стороны полностью выдержали договоренности, заявил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:09
2024-08-01T20:09
2024-08-01T23:58
россия
нато
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. При обмене все участвующие стороны полностью выдержали договоренности, заявил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Во время подготовки и осуществления технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нем стороны полностью выдержали достигнутые договоренности", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963533409.html
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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Россия, НАТО, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Все участники обмена заключенными выполнили договоренности, заявил источник
При обмене заключенными все участники полностью выдержали договоренности